Командиры Азова находятся в Турции под гарантиями защиты — ОП

22 сентября, 01:00
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Освобожденные азовцы (Фото:МВД)

Освобожденные азовцы (Фото:МВД)

В среду, 21 сентября, Украина вернула из плена оккупантов 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Командиры Азова находятся в Турции под гарантиями защиты и безопасности.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Согласно договоренностям, пять украинских командиров находятся в Турции под гарантиями защиты и безопасности, заявил он.

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Речь идет о Денисе Прокопенко «Редисе», Сергее Волынском «Волыне», Святославе Паламаре, Денисе Шлеге, Олеге Хоменко.

https://twitter.com/AndriyYermak/status/1572707784952803330
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Турция Батальон Азов Обмен пленными Война в Украине Военнопленные Офис президента Украины Война России против Украины

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