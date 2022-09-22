Командиры Азова находятся в Турции под гарантиями защиты — ОП 22 сентября, 01:00 Освобожденные азовцы (Фото:МВД)

В среду, 21 сентября, Украина вернула из плена оккупантов 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Командиры Азова находятся в Турции под гарантиями защиты и безопасности.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Согласно договоренностям, пять украинских командиров находятся в Турции под гарантиями защиты и безопасности, заявил он.

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Речь идет о Денисе Прокопенко «Редисе», Сергее Волынском «Волыне», Святославе Паламаре, Денисе Шлеге, Олеге Хоменко.



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