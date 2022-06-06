Украинцы несокрушимы — от УПА до Азовстали 6 июня, 12:16 Цей матеріал також доступний українською

Мы переживаем времена, о которых наши потомки будут читать в исторических книгах

Мы действительно оказались в водовороте истории. Здесь трудно, часто страшно и очень сложно сориентироваться в быстро меняющихся обстоятельствах. И многие события невозможно понять, не погрузившись в прошлое.

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Я историк, поэтому я попытаюсь объяснить причины и ход этой войны, которые кроются в предыдущих годах и веках. Украинцы — несокрушимые: от бойцов УПА до защитников Азовстали.

В октябре 1952 Василий Кук, главный командир УПА, подготовил четыре приказа и одно обращение к своей армии. Все документы касались одной юбилейной даты — десятилетия создания повстанческой армии. Речь шла о том, как отмечать годовщину, о присвоении новых званий и награждении бойцов и командиров. Отличия в основном посмертные.

Перед минутой молчания следовало торжественно зачитать имена тех погибших героев, которые приложили наибольшие усилия для создания и развития армии.

Далее — несколько десятков фамилий и псевдонимов. Большинство из них Василий Кук знал лично, потому что до того, как стал главным командиром УПА, он дольше всего находился в подполье.

Мы только можем представить, как генерал в крыивке составляет этот список, еще раз прощаясь с давно или недавно погибшими побратимами. Как выбирает самых достойных, снова мысленно проходит с ними трудный путь борьбы. Борьбы, которая подходит к завершению без победного результата.

Тогда же была введена новая медаль — к десятилетию УПА. Для всех, кто в тот момент продолжал борьбу в подполье. Кук знал, что награжденных будет очень мало, может быть, несколько сотен.

Эта память стала одним из факторов падения Союза

Знал, что подходит к концу героический период подпольной освободительной борьбы, продолжавшийся с 1920-х против польских, немецких и советских властей. Генерал понимал, что не будет победоносного конца войны, которой посвятило жизнь его поколение. Но верил — жертва целого поколения не будет напрасной, а память о повстанцах изменит украинцев.

«Их смерть жизнь разбудит в народе», — такую надпись делали на могилах погибших. И так вышло. Советы, несмотря на то, что сумели ликвидировать подполье, так и не смогли уничтожить память о героической борьбе УПА. Она жила во времена СССР как элемент андеграундной и семейной культуры на западе Украины — в песнях, историях, анекдотах. Она хлынула наружу, когда начал рушиться Союз.

Эта память стала одним из факторов падения Союза.

Уже на первых антикоммунистических митингах в конце 1980-х звучало бандеровское приветствие «Слава Украине! Героям слава!» Над многотысячными толпами протестующих рядом с национальным сине-желтым развевалось повстанческое красно-черное знамя.

Эти повстанческие символы стали непременными атрибутами протестных митингов независимой Украины, на которых украинцы защищали свои свободы: со времен «Украина без Кучмы» через Оранжевую революцию до Евромайдана.

Еще более актуальной повстанческая символика стала с началом войны с Россией в 2014 году. Красно-черные флаги появились уже как нашивки на форме солдат Вооруженных сил Украины и изображения на танках и бетеэрах. Или развевались на боевых машинах рядом с государственным сине-желтым флагом.

Наиболее узнаваемый элемент униформы УПА, головной убор мазепинка, в 2015-м официально стал частью униформы.

«Слава Украине!» с 2018 года — официальное военное приветствие в Украине. А песня «Зродились ми великої години», которая с 1932 года была гимном Организации украинских националистов, стала маршем украинского войска. С этого года введен знак Президента Украины «Крест боевых заслуг» ВСУ, воспроизводящий «Крест боевой заслуги» УПА, созданный выдающимся повстанческим художником Нилом Хасевичем.

Восстановление повстанческой эстетики в современной Украине не случайно. Ведь нам приходится продолжать ту же борьбу, в которой участвовали бандеровцы — борьбу за свободу. Против того же врага — российского империализма.

Тогда одетого в советскую гимнастерку, ныне — в униформу вооруженных сил РФ.

И нам сегодня полезен не столько практический опыт УПА. Ведь эта армия вела войну повстанческо-подпольными методами, пригодными ныне разве что на временно оккупированных территориях.

Для нас ключевое — способность воинов сопротивляться даже в, казалось бы, безнадежных условиях.

Обращения несгибаемых защитников Азовстали звучали очень подобно словам людей, которые говорили к нам из карпатских крыивок в 1950-е.

Именно это повстанческое настроение, повстанческий нерв, вновь проснувшийся у украинцев — в основе невиданного и неожиданного для многих героизма в войне с Россией.

Мы видим возрождение не только повстанческой эстетики, но и этики. Их понимание добра и зла, их способности к самопожертвованию.

Возможно, именно поэтому теперь, через 80 лет после создания УПА, на 8-й год войны за независимость коренным образом изменилось отношение большинства украинцев к УПА.

81% признают их борцами за независимость, причем теперь абсолютное большинство во всех частях Украины.

Тогда, в 1952 году, Василий Кук не знал, что так будет, что их борьбу признают в независимом украинском государстве. Он не знал и того, что скоро попадет в плен. Но что ему удастся дожить до воплощения цели его борьбы — независимости Украины.

Он просто верил и делал. Как поступали те, кто до последнего защищал Азовсталь. А мы верим, что, несмотря на плен, они выйдут на свободу.

И мы делаем — и мы победим. Потому что умеем побеждать. Потому что способны сопротивляться в обстоятельствах, когда другие сдаются.

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