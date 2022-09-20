«Значительный шаг вперед». Эрдоган заявил, что Украина и РФ договорились об обмене 200 пленных 20 сентября, 05:29 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и Россия смогли договориться об обмене 200 военнопленных.

Об этом сообщает PBS.



«В Узбекистане я встретился с Путиным, и у нас с ним состоялись очень обширные дискуссии. И мне показалось, что он готов покончить с войной как можно скорее. Это было мое впечатление, потому что то, как сейчас идут дела, довольно проблематично. 200 заложников будут обменены по соглашению сторон. Я думаю, что будет сделан значительный шаг вперед», — заявил Эрдоган.

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Турецкий лидер отметил, что «ни одно вторжение не может быть оправданным». Президент Турции подчеркнул, что по итогам войны Украина полностью восстановит свою территориальную целостность, включая Крым.

«Если в Украине будет установлен мир, конечно, возвращение захваченных земель станет очень важным. Это то, что ожидается. Это то, что нужно. Путин предпринял определенные шаги. Мы предприняли определенные шаги. Захваченные земли будут возвращены Украине», — заявил Эрдоган.

2 сентября в Донецкой области прошел обмен пленными с Россией. Украина вернула еще 14 защитников.

Среди освобожденных военных десять — из 58-й отдельной механизированной бригады, еще четверо — из 30-й ОМБР. В частности, Украина вернула офицера и военного медика. Бойцы попали в плен оккупационных войск РФ весной.

6 августа уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко заявил, что в плену российских оккупантов находятся до 25% из более 7000 украинских военных, которые в июле считались пропавшими без вести.



В ГУР МО заявили, что у Украины достаточно пленных россиян, чтобы проводить обмены с РФ, однако российская сторона имеет невысокий интерес к некоторым группам военнопленных.

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