«Погубила самоуверенность». Стали известны новые детали уничтожения крейсера Москва украинским Нептуном 13 декабря, 10:18 Уничтожить российский крейсер украинским военным помогла сама природа (Фото:OSINTtechnical)

Журналисты установили новые детали спецоперации ВСУ, итогом которой стало уничтожение российского крейсера Москва.

Пообщавшись с людьми, знакомыми с ее ходом, Украинская правда выяснила, что экипаж флагмана Черноморского флота РФ погубила самоуверенность.

В тот день, 13 апреля 2022 года небо над морем было затянуто тяжелыми тучами, из-за чего было невозможно провести какую-либо разведку ни самолетами, ни беспилотниками Байрактар, ни оптическими спутниками, а под рукой у оператора комплекса Нептун в Одесской области были только обычные радары, которые почти не видят целей дальше, чем в 18 километрах.

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В связи с этим команда крейсера была уверена, что находится в полной безопасности.

«Они понимали, что с неба их не видно, с берега — тоже. Плюс у них очень серьезные комплексы ПВО на борту и другие системы защиты. Поэтому они подплыли на 120 километров к украинскому берегу. И эта самоуверенность их и погубила», — рассказывает один из украинских ракетчиков, причастный к созданию Нептуна.

На сторону же Украины неожиданно встала сама природа. Тучи, которые скрывали российское судно, помогли обнаружить его, поскольку сигнал радара отразился от них к поверхности воды, а от воды обратно к облакам.

«У нас на момент вторжения не было загоризонтных радаров, и Россия об этом знала. Но так как облака стояли очень низко и сигнала из этого коридора между водой и облаками некуда было деваться, то радар неожиданно добил до Москвы», — объясняет собеседник издания.

Кроме того, россияне были настолько уверены в собственной недосягаемости для ВСУ, что, вероятно, даже не активировали системы ПВО.

Пуск одной из ракет, поразивших крейсер Москва



Фото: Украинская правда

Согласно расчетам украинских ракетчиков, полет Нептунов на такое расстояние должен составить немногим более шести минут, однако после пуска двух ракет было невозможно установить степень нанесенных ими повреждений.

Один из источников утверждает, что операторы Байрактаров не могли вылетать для верификации попадания, поскольку над облаками они бы ничего не увидели, а под ними становились легкой целью.

«Поэтому никто не знал, удалось ли попасть. Но потом пришли данные, что Москва дала полный вперед. Это значило, что что-то произошло. Из траектории было видно, что крейсер хотел спрятаться за «вышки Бойко««, — вспоминает он.

В то же время в сторону корабля одновременно с разных сторон направились четыре судна, однако на море начался неожиданный шторм, и любые спасательные операции очень усложнились.

Когда украинские военные узнали, что из Крыма вышел буксир, стало очевидно, что ситуация на крейсере критическая.

По имеющимся данным, на его борту находились 510 человек, но спастись удалось лишь 58 членам экипажа.

Кремлевский режим признал гибель лишь одного моряка, еще 27 членов команды назвал «пропавшими без вести».