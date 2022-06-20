ВСУ ударили по «вышкам Бойко» в Черном море 20 июня, 13:02 Цей матеріал також доступний українською По «вышкам Бойко» в Черном море нанесли удар украинские силы (Фото:Крым.Реалии)

Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым платформам в Черном море, которые были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

«Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле „вышек Бойко“. Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян», — написал он.

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Об ударе также сообщил в Telegram так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов.

Он утверждает, что спасены 5 человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются.

В 2011—2012 гг. Черноморнафтогаз приобрел две буровые установки пятого поколения (Петр Годованец и Независимость, произведенные в Сингапуре компанией Keppel), заплатив за них сумму в два раза превышающую их реальную стоимость. Сделкой занималась тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко (поэтому их еще называют «вышками Бойко») и его менеджеры в Нафтогазе Украины Евгений Бакулин и Сергей Кацуба. При оккупации Крыма Россия захватила эти вышки.



В марте 2014 года российские оккупанты захватили буровые вышки, которые после этого использовали не только для добычи газа в Черном море, но и для разведки.



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