Не горят желанием. Выживших срочников на затонувшем крейсере Москва снова хотят отправить воевать против Украины — СМИ 21 июня, 00:01 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва (Фото:Юрий Бутусов/Facebook)

Родители выживших на затонувшем крейсере Москва срочников заявили, что их детей опять хотят отправить воевать против Украины, однако уже корабле Ладный.

Об этом сообщает Новая газета.Европа, ссылаясь на обращение родителей россиян.

В своем письме в так называемую «военную прокуратуру» оккупированного Севастополя сообщили, что срочников до сих пор не перевели на сушу — вопреки обещаниям.

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Сейчас, по данным родителей, они содержатся на сторожевом корабле Ладный, который был введен в эксплуатацию в 1981 году. Родные матросов утверждают, что корабль нуждается в ремонте и «не очень пригоден» для походов.

В письме сказано, что сейчас на корабле находятся 49 срочников с крейсера Москва. Многие из них не хотят вновь принимать участие в войне России против Украины.

«Наши дети, военнослужащие срочной службы, уже были неправомерно задействованы в СВО на крейсере Москва, получили боевые психические травмы в результате произошедшей катастрофы. Мы считаем недопустимым новое привлечение к участию в боевых действиях переживших психологически травмирующую ситуацию», — добавили родители.

По информации украинской разведки, РФ отказывается официально признавать гибель 27 членов экипажа затонувшего российского крейсера Москва, среди которых 19 срочников. До сих пор они считаются пропавшими без вести.

Ранее украинские разведчики сообщали, что семьи моряков с крейсера Москва заставляют умалчивать информацию о своих погибших родственниках, чтобы не допустить утечки информации.

Новая газета. Европа со ссылкой на двух матерей «пропавших без вести» матросов сообщала, что им предлагали добровольно признать сыновей «умершими в результате катастрофы».

13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.



16 апреля минобороны РФ опубликовало видео встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. Радио Свобода получило от матери одного из моряков фотографию, которая может указывать на то, что видео было снято до потопления крейсера.

При этом, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, численность экипажа составляла 510 человек, и из них удалось спасти 58 человек.



О возможной гибели своих сыновей-срочников, находившихся на крейсере, начали сообщать их родители. В России официально признали гибель одного человека, еще 27 считаются «пропавшими без вести». Агентство.Новости писало, что экипаж уничтоженного крейсера мог состоять из срочников более чем наполовину.

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