Угрожают невыплатами компенсаций. Семьи моряков с крейсера Москва заставляют умалчивать информацию о своих погибших родственниках — ГУР

7 июня, 13:51
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Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Desmond Boylan)

Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Desmond Boylan)

По данным Главного управления разведки Украины, семьи моряков с крейсера Москва заставляют умалчивать информацию о своих погибших родственниках.

В ведомстве заявили, что социальное напряжение среди родственников россиян, погибших на крейсере Москва, продолжает расти. Чтобы улучшить тяжелое психологическое состояние членов семей экипажа с родными моряками, работает специальная группа психологов, медиков и юристов.

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«По данным военной разведки Украины, основная цель группы — сделать невозможной утечку информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках», — говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что родственников пытаются уговорить ни с кем не общаться о своих сыновьях и мужьях, служивших на крейсере. В случае отказа им начинают угрожать невыплатами компенсаций и уголовным преследованием.

«В Севастополе, во время встречи командующего черноморским флотом с родственниками погибших моряков, здание офицеров флота охраняла военная полиция, а самого командующего сопровождала группа спецназовцев», — заявили в разведке.

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По информации ведомства, часть родственников в знак протеста на встречу с командованием флота не пришла.

https://www.youtube.com/watch?v=HOGm5annvaI&t=2s

13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен украинским ракетным комплексом Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны РФ признали, что крейсер затонул.

После сообщения о затоплении крейсера родители моряков начали искать информацию о выживших и погибших.

Дмитрий Шкребец обвинил Минобороны России во лжи из-за произошедшего с кораблем, а его жена рассказала The Insider, что вместе с ним побывала в госпитале в Скалистой бухте, куда привезли раненых с крейсера. Там, по ее словам, было около 200 пострадавших моряков. Всего, как утверждает мать пропавшего матроса, на корабле было более 500 человек.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Разведка Война России против Украины Крейсер Москва

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