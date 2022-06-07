Угрожают невыплатами компенсаций. Семьи моряков с крейсера Москва заставляют умалчивать информацию о своих погибших родственниках — ГУР
Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Desmond Boylan)
По данным Главного управления разведки Украины, семьи моряков с крейсера Москва заставляют умалчивать информацию о своих погибших родственниках.
В ведомстве заявили, что социальное напряжение среди родственников россиян, погибших на крейсере Москва, продолжает расти. Чтобы улучшить тяжелое психологическое состояние членов семей экипажа с родными моряками, работает специальная группа психологов, медиков и юристов.
«По данным военной разведки Украины, основная цель группы — сделать невозможной утечку информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках», — говорится в сообщении.
В ГУР добавили, что родственников пытаются уговорить ни с кем не общаться о своих сыновьях и мужьях, служивших на крейсере. В случае отказа им начинают угрожать невыплатами компенсаций и уголовным преследованием.
«В Севастополе, во время встречи командующего черноморским флотом с родственниками погибших моряков, здание офицеров флота охраняла военная полиция, а самого командующего сопровождала группа спецназовцев», — заявили в разведке.
По информации ведомства, часть родственников в знак протеста на встречу с командованием флота не пришла.
13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен украинским ракетным комплексом Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны РФ признали, что крейсер затонул.
После сообщения о затоплении крейсера родители моряков начали искать информацию о выживших и погибших.
Дмитрий Шкребец обвинил Минобороны России во лжи из-за произошедшего с кораблем, а его жена рассказала The Insider, что вместе с ним побывала в госпитале в Скалистой бухте, куда привезли раненых с крейсера. Там, по ее словам, было около 200 пострадавших моряков. Всего, как утверждает мать пропавшего матроса, на корабле было более 500 человек.
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