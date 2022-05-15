«Две пробоины, ляжет на бок». Украинские военные обнародовали последние переговоры на крейсере Москва 15 мая, 14:05 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

Оперативное командование Юг опубликовало в Facebook аудиозапись последних переговоров с крейсера Москва. Связной сообщает о двух попаданиях и необходимости спасать экипаж.

Война России против Украины — главные события 15 мая

«Москва-1 — две пробоины, винт стал, зарылся, ляжет на бок. Пробоина ниже ватерлинии, корабль имеет крен 30 градусов. Нет хода для сближения с буксирами, проводим посильное спасение экипажа», — кричали с крейсера.

Видео дня

13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен украинским ракетным комплексом Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.



16 апреля минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. Радио Свобода получило от матери одного из моряков фотографию, которая может указывать на то, что видео на самом деле могло быть снято до потопления крейсера.

При этом, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, численность экипажа составляла 510 человек, и из них удалось спасти 58.

О вероятной гибели своих сыновей-срочников, которые находились на крейсере, начали сообщать их родители. В России официально признали гибель одного человека, еще 27 числятся «пропавшими без вести». Издание Агентство.Новости писало, что экипаж уничтоженного крейсера мог состоять из срочников более чем наполовину.



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