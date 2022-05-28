От Черного моря на память. Украинские пограничники показали находки с затопленного российского крейсера Москва — фото 28 мая, 11:43 Цей матеріал також доступний українською Спасательный круг с крейсера Москва (Фото:Государственная пограничная служба Украины)

Украинскому отряду морской охраны на днях передали спасательный круг и световой буй с затопленного российского крейсера Москва.

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О «сувенирах» с крейсера рассказал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. По его словам, пограничникам передали эти предметы «неравнодушные моряки».

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«Музейные экспонаты украинских сил обороны пополнятся замечательными предметами, — заметил Дейнеко. — После встречи недофлагмана ЧФ РФ с Нептуном вещи дрейфовали в открытом море. Была Москва — теперь нет. От нее остались только такие приятные воспоминания».

24 мая представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что российские военные забрали с затонувшего крейсера Москва тела погибших моряков и секретную документацию.

13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен украинским ракетным комплексом Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны РФ признали, что крейсер затонул.

16 апреля минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика обнародовали без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. Радио Свобода получило от матери одного из моряков фотографию, которая может указывать на то, что видео могло быть снято до затопления крейсера.

При этом, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, численность экипажа составляла 510 человек, удалось спасти 58 человек.

О возможной гибели своих сыновей-срочников, находившихся на крейсере, начали сообщать их родители. В России официально признали гибель одного человека, еще 27 числятся «пропавшими без вести». Издание Агентство. Новости писало, что экипаж уничтоженного крейсера мог состоять из срочников более чем наполовину.

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