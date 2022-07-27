Среди погибших на крейсере Москва оказался сын командира дивизии Черноморского флота — СМИ 27 июля, 20:28 Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Roy Madhur)

На затонувшем флагмане Черноморского флота страны-агрессора России, крейсере Москва, погиб сын командира дивизии ЧФ Валерий Криворог.

Об этом сообщает российское Агентство. Новости в Telegram со ссылкой на три источника в среду, 27 июля.



По информации издания, 37-летний сын контр-адмирала Олега Криворога Валерий служил на крейсере в звании капитан-лейтенанта, а в 2019 году руководил ротой приема и распределения военных центра обеспечения управления штаба флота.

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Собеседники Агентства. Новости сказали, что после потопления крейсера защитниками Украины Криворог числится «пропавшим без вести». В пресс-службе Черноморского флота, с которой пытались связаться журналисты, бросили трубку.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, семьи моряков с крейсера Москва заставляют умалчивать информацию о своих погибших родственниках и пытаются не допустить утечки информации.



Новая газета. Европа со ссылкой на двух матерей «пропавших без вести» матросов сообщала, что им предлагали добровольно признать сыновей «умершими в результате катастрофы».



13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.



16 апреля минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. Радио Свобода получило от матери одного из моряков фотографию, которая может указывать на то, что видео на самом деле было снято до потопления крейсера.



При этом, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, численность экипажа составляла 510 человек, и из них удалось спасти 58.



О вероятной гибели своих сыновей-срочников, которые находились на крейсере, начали сообщать их родители. В России официально признали гибель одного человека, еще 27 числятся «пропавшими без вести». Агентство.Новости писало, что экипаж уничтоженного крейсера мог состоять из срочников более чем наполовину.



Как потопили крейсер Москва, гордость флота РФ? – Казарин, Мацарский https://www.youtube.com/embed/HOGm5annvaI

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