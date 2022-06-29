«Там было много трупов». Пленный оккупант рассказал, как тонул крейсер Москва — видео 29 июня, 11:03 Россиянин принимал участие в попытках спасти крейсер Москва, а потом перешел воевать в пехоту (Фото:Кадр видео СБУ)

Служба безопасности Украины допросила пленного российского военного, который принимал участие в попытках спасти крейсер Москва, а потом перешел воевать в пехоту.

Видео допроса опубликовано на канале СБУ в Telegram.

«Там было много трупов и, в основном, спасение происходило очень печально. Корабль потеряли, он потонул, его не смогли отбуксировать… Я насмотрелся, что было на Москве, и не хотел дальше видеть, что посередине моря умираешь. Это очень страшно. И я отказался», — рассказывает оккупант.

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После этого он решил воевать в пехоте. За три недели инструкторы-вагнеровцы помогли ему «изменить профиль». И вскоре его отправили на разведку в Волновахский район.

Первое же боевое задание оказалось провальным: «разведчики» наткнулись на засаду ВСУ и уцелеть удалось лишь трем из 30. Российские командиры бросили раненых на поле боя.

Медицинскую помощь пленный получил уже от бойцов ВСУ.



Сейчас он дает показания СБУ.

3 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

16 апреля минобороны РФ опубликовало видео встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. Радио Свобода получило от матери одного из моряков фотографию, которая может указывать на то, что видео было снято до потопления крейсера.

При этом, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, численность экипажа составляла 510 человек, и из них удалось спасти 58 человек.



О возможной гибели своих сыновей-срочников, находившихся на крейсере, начали сообщать их родители. В России официально признали гибель одного человека, еще 27 считаются «пропавшими без вести». Агентство.Новости писало, что экипаж уничтоженного крейсера мог состоять из срочников более чем наполовину.

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