Уничтоженная Москва. На флагманском крейсере РФ спаслись всего 58 человек из 500 — Данилов 22 апреля, 18:06 Цей матеріал також доступний українською Российский крейсер Москва в 2013 году (Фото:REUTERS/Desmond Boylan)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что, по мнению Украины, с крейсера Москва спасли 58 россиян.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Обновлено в 23:10. В министерстве обороны России заявили, что на крейсере якобы погиб всего один моряк, а еще 27 членов экипажа «пропали без вести» в Черном море. Остальных 396 членов экипажа якобы эвакуировали на другие корабли, утверждают представители страны-агрессора.

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В интервью Украинской правде Данилов сказал, что на крейсере погибло «очень много россиян», но Россия не чтит своих погибших и «просто не обращает на них внимания — что есть, что нет, пустое место».



«Мы считаем, что они спасли 58 человек. Мы не можем это утверждать, но предварительно получается, что так. Но они это скрывают. Всего на крейсере было 510 человек. Но если человека нет, нечего хоронить, не нужно проводить какую-то церемонию. Пропал без вести, исчез. Вот такая политика у россиян», — прокомментировал он.



Ранее программа расследований Схемы со ссылкой на мать российского срочника, который находился на Москве в момент удара, сообщала, что на борту погибли по меньшей мере 40 человек. Издание Медуза со ссылкой на источник писало, что на крейсере Москва погибли 37 человек, еще примерно 100 — ранены.

13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.



16 апреля минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа — от 410 до 680 человек.



В то же время о вероятной гибели своих сыновей-срочников, которые находились на крейсере, начали сообщать родители. Реальное число выживших членов экипажа неизвестно — Россия скрывает эти данные.



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