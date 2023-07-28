Изменения с 31 июля. Условия перевода срочников, кто может получить выплаты и гарантии военных по мобилизации 28 июля, 16:18 Общая мобилизация: кто из срочников может перевестись с 1 августа, какие сроки службы и выплаты (Фото:REUTERS/Stringer)

В Украине вступает в действие часть уже принятых изменений в законодательство, которые позволяют мобилизоваться отдельным категориям мужчин. По новым правилам, одна категория получает право мобилизоваться добровольно и новые сроки службы во время военного положения.

С 24 февраля 2022 года в составе Сил Обороны Украины Отечество защищают мобилизованные во время военного положения военные; военные, которые служат по контракту и военные срочной службы.

Видео дня

С 31 июля 2023 года вступают в силу некоторые положения закона 3161-IX которым вносятся изменения в порядок прохождением военной службы срочниками.

Действие изменений в подпункта 1 пункта 1, подпунктов 2 и 3 пункта 3, подпункта 1 пункта 5 раздела I настоящего Закона, и пунктов 2 и 3 этого раздела вступают в силу через 30 дней со дня опубликования Закона.

Согласно изменениям, которые вступают в силу, военные срочной службы получают право добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ, что меняет их статус со срочника на мобилизованного во время военного положения. Соответственно, меняются права и обязанности таких военных.

Военные срочной службы — кто может мобилизоваться

Срочники получают право перевестись на военную службу по призыву по мобилизации. Это касается только двух категорий военных срочной службы:

срок службы которых уже закончился, но его продлили сверх установленных сроков;

которые во время действия военного положения выслужили не менее шести месяцев.

Переводить на военную службу по призыву по мобилизации будут добровольно, то есть только по желанию срочников.

Мобилизация срочников — какие выплаты получат военные

Как пояснила юрист ОО Юридическая сотня Ирина Подреза NV, с 1 августа 2023 года законодательство предусматривает такие выплаты военным:

1. 100 тысяч гривен ежемесячно — военнослужащим, которые:

в связи с ранением ( контузией, травмой или увечьем), связанным с защитой Родины, находятся на стационарном лечении, включая время перемещения из одного учреждения здравоохранения в другое;

контузией, травмой или увечьем), связанным с защитой Родины, находятся на стационарном лечении, включая время перемещения из одного учреждения здравоохранения в другое; или находятся в отпуске для лечения после ранения;

военнослужащим, которые захвачены в плен, безвестно отсутствуют, интернированы в нейтральные государства или являются заложниками;

2. 100 тысяч гривен военнослужащим, которые погибли (умерли) в результате полученного ранения, связанного с защитой Родины. Дополнительное вознаграждение начисляется в размере 100 тысяч грн за месяц, в котором военнослужащий погиб (умер), на условиях и в порядке, установленных Кабмином. Право получения этих средств принадлежит членам семьи таких военнослужащих;

3. Оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере от 20 тыся чдо 100 тысяч гривен после пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания пребывания в распоряжении ежемесячно выплачивается — военнослужащим, которые в связи с ранением, связанным с защитой Родины, признаны ВВК ограниченно годными или непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев, и зачислены в распоряжение соответствующих командиров. В течение двух месяцев со дня зачисления в распоряжение выплачивается денежное обеспечение по последней занимаемой должности в полном объеме, затем по указанным правилам;

4. 15 тысяч — 30 тысяч гривен дополнительного вознаграждения с учетом уровня квалификации на условиях, в размерах и в порядке, установленных КМУ — военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях.

5. Дополнительное вознаграждение от 30 тысяч до 100 тысяч гривен ежемесячно на условиях, в размерах и в порядке, установленных Кабинетом Министров Украины — военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, находясь в районах их осуществления, на временно оккупированной территории, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора, а также выполняют боевые задачи.

6. Приказ Минобороны предусматривает, что в случае смерти или гибели военнослужащего надлежащее, но не полученное им ко дню смерти денежное обеспечение выплачивается воинской частью, в которой находился на денежном обеспечении военнослужащий. Выплаты могут получить жена или муж, а в случае если таковых нет — совершеннолетние дети, которые проживали вместе с военнослужащим. Или же законные представители, например опекуны, попечители или усыновители несовершеннолетних детей или лиц с инвалидностью с детства — независимо от их возраста.

Мобилизация срочников — сроки службы и основания для увольнения

Срок службы военных срочной службы, которые добровольно перевелись на службу по мобилизации будет составлять такой, как для военных, мобилизованных во время военного положения:

до конца действия военного положения;

до приказа о демобилизации;

до увольнения на основаниях, указанных Законом о воинской обязанности и военной службе для мобилизованных военных;

Военные срочной службы, которые подписали контракт, соответственно служат после окончания его действия, как военные контрактной службы и уволиться могут на основании абзацев подпункта 3 части 5 статьи 26 Закона.

Во время военного положения оснований для увольнения меньше всего — мобилизованные военные могут уволиться только, если имеют хотя бы одно основание из четырех категорий:

по состоянию здоровья — на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета или о непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев;

по достижении предельного возраста несения службы;

в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

по семейным обстоятельствам;

Военные контрактной службы могут во время военного положения уволиться по следующим основаниям:

по возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе; по состоянию здоровья — на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета или о непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев;

в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу);

по собственному желанию;

У мобилизованных военных во время военного (особого) положения и у военных, которые служат по контракту есть только три отличия в списке оснований для увольнения. Военные контрактной службы не могут уволиться, если:

у них есть жена (муж) с инвалидностью;

один из родителей (своих или жены/мужа) является лицом с инвалидностью I или II группы;

на иждивении военнослужащего находится трое и более детей в возрасте до 18 лет. В случае если часть детей рождены в другом браке и проживают с матерью, то факт их содержания подтверждается справкой об уплате алиментов на родных детей.

Также, военные контрактной службы могут уволиться по собственному желанию (для военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины).