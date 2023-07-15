Изменения порядка предоставления УБД. Кто получает право на статус участника боевых действий по новым правилам 15 июля, 20:30 Статус УБД в Украине: кто получил право на статус участника боевых действий после изменений законодательства в июле 2023 (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине приняли изменения в законы, которые расширили число лиц, получающих статус участника боевых действий. Основные изменения касаются периода с начала полномасштабного вторжения России в Украину с 2022 года.

Всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. С начала вторжения России, мужчины и женщины стали к защите страны, однако не все, кто воевали с россиянами, сразу были в составе Сил обороны.

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В Украине уже установили порядок присвоения статуса УБД, сократили условия для получения статуса и уточнили некоторые особенности. Правительство Постановлением № 413 внесло изменения в Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий, предоставив возможность получить его добровольцам, которые взаимодействовали с Силами обороны из-за российского полномасштабного вторжения.

Кто имеет право на статус УБД в Украине

Право на статус участника боевых действий имеют военнослужащие резервисты, военнообязанные:

Вооруженных Сил;

ТРО;

Национальной гвардии;

СБУ;

Службы внешней разведки;

Госпогранслужбы;

Госспецтрансслужбы;

Военнослужащие военных прокуратур;

Лица рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции ГФС;

Полицейские;

Лица рядового, начальствующего состава, военнослужащим МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы;

Сотрудники Службы судебной охраны, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечение национальной безопасности и обороны, отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Кто получил право на статус УБД с новыми изменениями

Рада внесла изменения в законодательство, по которым Минветеранов может предоставить статус участника боевых действий лицам, которые в составе добровольческих формирований в соответствии с законом принимали участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.

Они должны были находиться непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий в составе добровольческих формирований, которые взаимодействовали с:

Вооруженными Силами Украины;

Министерством внутренних дел Украины;

Государственной пограничной службой Украины;

Национальной полицией;

Национальной гвардией Украины;

Службой безопасности Украины;

другими образованными военными формированиями и правоохранительными органами.

Также статус УБД могут получить лица, которые действовали согласно Закону Украины Об обеспечении участия гражданских лиц.

Законом накладывается ограничение в отношении добровольцев — они могут получать статус УБД, если выполняли указанные действия с 24 февраля по 25 марта 2022 года.

Документы для получения статуса УБД в таких случаях подают или сами командиры добровольческих формирований или лица, которых касается изменение в Порядок самостоятельно.