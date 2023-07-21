Новые выплаты срочникам и вне штата. Кто получает выплаты военным с 1 августа и изменились ли суммы 21 июля, 13:41 Выплаты военным — кто имеет право, какие новые выплаты введены и что меняется с 1 августа (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине летом 2023 изменили размеры выплаты военнослужащим во время военного положения. Рассказываем, какие средства выплачивают военным после отмены выплат 30 тысяч гривен всем в тылу.

С 1 февраля 2023 года в Украине отменили выплаты 30 тысяч гривен всем военным, которые не находятся на передовой и не выполняют боевых задач. После этого военно-политическое руководство приняло законопроект № 9342, который добавляет выплаты военным, отпуска и регулирует основания для отсрочки от мобилизации.

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Действие изменений начинается с 1 числа месяца, в котором он принят (30 июня он вступил в действие), кроме подпункта 1 пункта 1, подпунктов 2 и 3 пункта 3, подпункта 1 пункта 5 раздела I настоящего Закона, и пунктов 2 и 3 этого раздела. Они вступают в силу через 30 дней со дня опубликования Закона.

Однако, в части выплаты дополнительного вознаграждения этот закон применяется с первого числа месяца, в котором он опубликован.

Стоит отметить, что правительство повысило минимальную зарплату военным зимой — это должно быть от 21000 гривен за должность Стрелец. Изменениями в закон не вернули доплаты 30 тысяч гривен военным, но некоторые категории военных получили выплаты, которые были им необходимы, однако, которых они были лишены.

Какие новые выплаты получают военные с 1 августа

Как пояснила юрист ОО Юридическая сотня Ирина Подреза NV, законодательство предусматривает такие выплаты военным, кроме «боевых» 30 тысяч гривен за выполнение задач и 100 тысяч гривен за участие в боях на передовой:

1. 100 тысяч гривен ежемесячно — военнослужащим, которые:

в связи с ранением ( контузией, травмой или увечьем), связанным с защитой Родины, находятся на стационарном лечении , включая время перемещения из одного учреждения здравоохранения в другое;

контузией, травмой или увечьем), связанным с защитой Родины, , включая время перемещения из одного учреждения здравоохранения в другое; или находятся в отпуске для лечения после ранения ;

; военнослужащим, которые захвачены в плен, безвестно отсутствуют, интернированы в нейтральные государства или являются заложниками;

2. 100 тысяч гривен военнослужащим, которые погибли (умерли) в результате полученного ранения, связанного с защитой Родины. Дополнительное вознаграждение начисляется в размере 100 тысяч грн за месяц, в котором военнослужащий погиб (умер), на условиях и в порядке, установленных Кабмином. Право получения этих средств принадлежит членам семьи таких военнослужащих;

3. Оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере от 20 до 100 тысяч гривен после пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания пребывания в распоряжении ежемесячно выплачивается — военнослужащим, которые в связи с ранением, связанным с защитой Родины, признаны ВВК ограниченно годными или непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев, и зачислены в распоряжение соответствующих командиров. В течение двух месяцев со дня зачисления в распоряжение выплачивается денежное обеспечение по последней занимаемой должности в полном объеме, затем по указанным правилам;

4. 6000 гривен — военнослужащим срочной военной службы ежемесячно дополнительное вознаграждение на условиях и в порядке, установленных Правительством. Ранее военнослужащие срочной службы не имели права на получение такого дополнительного вознаграждения;

5. 2350 гривень — курсантам высших военных учебных заведений, заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, а также заведений высшего образования, которые имеют в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки, заведений профессионального предвысшего военного образования, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе или проходили срочную военную службу;

6. 15 тысяч — 30 тысяч гривен дополнительного вознаграждения с учетом уровня квалификации на условиях, в размерах и в порядке, установленных КМУ — военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях.

Кто получает 30 тысяч гривен выплат и на каких основаниях

Как сообщили NV эксперты Юридической сотни, 30 тысяч гривен сейчас выплачивают тем, кто выполняет боевые или специальные задачи согласно боевым приказам и распоряжениям. К ним относятся:

военные, осуществляющие противовоздушное прикрытие и наземную оборону критических объектов;

осуществляющие обеспечение Сил обороны согласно боевым или логистическим распоряжениям;

несут боевое дежурство ( на блокпостах), и тому подобное.

Подтверждается непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях или мероприятиях, выполнении боевого (специального) задания на основании следующих документов:

боевой приказ ( боевое распоряжение);

боевое распоряжение); журнал боевых действий ( вахтенный, навигационно-вахтенный, навигационный журнал) или журнал ведения оперативной обстановки, или боевое донесение, или постовая ведомость ( во время охраны объекта, на который было совершено вооруженное нападение);

вахтенный, навигационно-вахтенный, навигационный журнал) или журнал ведения оперативной обстановки, или боевое донесение, или постовая ведомость во время охраны объекта, на который было совершено вооруженное нападение); рапорт ( донесение) командира подразделения ( группы), корабля ( судна), катера об участии каждого военнослужащего ( в том числе из приданных или оперативно подчиненных подразделений) в боевых действиях или мероприятиях, в выполнении боевых ( специальных) задач.

Кто получает 50 тысяч гривен выплат и на каких основаниях

Представитель Хельсинского союза по правам человека адвокат Роман Лихачев объяснил NV, кто получает 50 тысяч гривен доплаты. Этот вид денежного вознаграждения получают руководители, которые выполняют боевую задачу в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задача.

«Появилось понятие выплаты 50 тысяч гривен тем, кто выполняет боевые задачи в составе, как правило, военного управления, штаба, — это те, кто осуществляет оперативное управление подразделениями. Перечень этих органов будет определен главнокомандующим ВСУ или начальником Генштаба», — говорит юрист.

Кто получает 100 тысяч гривен на передовой — основания

Утвержденный приказом МОУ Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам с изменениями предусматривает, что военные, которые принимают участие в боевых действиях на фронте, получают доплату до 100 тысяч гривен пропорционально за количество дней в месяц непосредственного участия в боевых действиях или мероприятиях по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии.

Как сообщают эксперты из ОО Юридическая сотня, дополнительное денежное вознаграждение 100 тысяч гривен выплачивается военным, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или мероприятиях по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии:

при ведении боевых (специальных) действий на линии боевого соприкосновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до батальона включительно;

в районах ведения военных (боевых) действий по выявлению воздушных целей противника;

полетов в районах ведения боевых действий, ведения воздушного боя;в районах ведения боевых действий по огневому поражению противника в составе подразделения (средства) ракетных войск и артиллерии;

на территории противника (в том числе между позициями войск противника и своих, временно оккупированных (захваченных) противником территориях);

по огневому поражению воздушных или морских целей;

по выводу воздушных судов из-под удара противника с выполнением взлета;

кораблями, катерами, судами в морской, речной акватории (за пределами внутренних акваторий портов, пунктов базирования, мест временного базирования);

в районах ведения боевых действий медицинскому персоналу медицинских частей и подразделений;

по отражению вооруженного нападения (огневого поражения противника) на охраняемые объекты, освобождение их от захвата или насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой.

Дополнительную денежную награду начисляют на основе приказа командира части за месяц, в котором обязательно указывается выплата отдельными пунктами 100, 50, или 30 тысяч гривен личному составу за период выполнения боевых (специальных) задач согласно боевым приказами (распоряжениями) пропорционально времени выполнения таких задач.

В справке о выполнении боевых задач и об участии в боевых действиях, которая подается, руководители пунктов управления, управлений (штабов) группировок войск (сил), Сил обороны государства, командиры воинских частей (учреждений, организаций), воинских частей резерва Главнокомандующего ВСУ указывают следующие реквизиты:

номер по порядку;

воинское звание военнослужащего;

фамилия, имя и отчество;

период участия в боевых действиях.

К этой справке прилагаются:

боевые приказы (распоряжения) командира части (руководителя органа военного управления), в которую командирован военнослужащий с указанием даты и регистрационного номера;

журнал боевых действий (боевое донесение) подразделения;

рапорт командира, которому подчинялись военнослужащие о непосредственном участии в боевых действиях.