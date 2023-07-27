Во время контрнаступления ВСУ. Сколько продлится мобилизация и военное положение и кого призывают в августе в Украине 27 июля, 18:31 Мобилизация в Украине: сколько продлится, кого мобилизуют в Вооруженные силы и какие нужны специальности (Фото:REUTERS/Stringer)

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. По закону они имеют ограниченный срок действия, однако их можно продлевать решением Верховной Рады. Рассказываем, на сколько продлили военное положение, сколько продлится всеобщая мобилизация и кто подлежит призыву в Украине.

В Украине Верховная Рада поддержала законы № 9533 и № 9532 о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине. Предыдущие законы продлевали военное положение и мобилизацию до 18 августа 2023 года.

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Законодательством предусмотрено, что военное положение и всеобщая мобилизация вводятся сроком до 90 календарных дней, после чего или продлеваются по представлению Президента Украины или автоматически завершаются на следующий 91-й день.

Сколько продлится военное положение и всеобщая мобилизация

Введение и правовой статус военного положения регулируется Законом о правовом режиме военного положения. В частности, статья 5 объясняет механизм введения военного положения:

СНБО Украины подает на рассмотрение Президенту Украины предложения о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях;

Президент Украины в случае принятия соответствующего решения издает указ о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях и немедленно обращается в Верховную Раду Украины относительно его утверждения и подает одновременно соответствующий проект закона;

ВРУ утверждает законом Указ Президента Украины о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, который подлежит немедленному объявлению через средства массовой информации или обнародованию другим способом;

При объявлении военного положения указывается, на какое время оно принимается, и какие ограничения конституционных прав граждан оно предусматривает. После этого военное положение может либо закончиться на следующий день после указанной даты, либо быть продленным. Максимальный срок установления военного положения в Украине — 90 дней.

Военное положение и всеобщую мобилизацию продлили в Украине до 15 ноября 2023 года.

Какие конституционные права ограничены во время военного положения

Во время военного положения ограничиваются некоторые права граждан в стране. Статья 64 Конституции Украины предусматривает, что конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. В условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений.

Поэтому, не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями: 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституции Украины.

В Указе Президента № 64/2022 от 24 февраля 2022 года предусмотрены такие ограничения, предусмотренные статьями Конституции Украины:

статьи 30−34;

статья 38;

статья 39;

статьи 41−44;

статья 53.

Также вводятся временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, необходимых для обеспечения возможности введения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренных частью первой статьи 8 Закона Украины О правовом режиме военного положения.

Военное положение продлено — кого мобилизуют

Как сообщил представитель областного Полтавского ТЦК Роман Истомин, мобилизации подлежат все мужчины. Призывают всех годных и ограниченно годных, если есть потребность в людях на фронте или в тылу.

«Для понимания, не только ТЦК этим занимаются. Мобилизация — это общегосударственное мероприятие, всеукраинское. Поэтому называется общая: подлежат все военнообязанные», — объясняет военный.

Он подчеркнул, что сейчас в Силы обороны Украины нужны все специальности, которые есть.

«Потребности есть во всех военных специальностях — это пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники. Каждый учебный центр имеет свою специфику. В зависимости от специальности, направляем людей в соответствующие учебные центры», — объясняет он.

Как пояснил Leopolis руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко, принудительно мобилизуют около 80% мужчин — соответственно планам, которые нужны на фронте специальности. Это потому, что количество добровольцев ниже, чем было в феврале 2022 года.

«Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% (половина из которых контрактники) от планового задания, которое мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, доставки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой», — объясняет начальник ТЦК

Однако, военные говорят, что вручение повестки, даже на улице — это не означает, что мужчину сразу отправляют на фронт. Сначала в ТЦК сверяют данные — имеет ли лицо отсрочку. Таки не мобилизуют принудительно.

«Нужно понимать, что это целый ряд процедур, а также медицинский осмотр. И те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию», — говорит он.

Как сообщил Military Media Center заместитель начальника территориального центра комплектования начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК полковник Александр Коновалов, в ТЦК проводится профессионально-психологический отбор, уточнение учетной информации и медкомиссия.

«Если по состоянию здоровья человек будет непригодным или имеет право на отсрочку от призыва, то повестка будет ему вручаться только для уточнения данных или для предоставления определенных документов», — подчеркнул заместитель начальника Киевского городского ТЦК.

Таким образом, в Украине мобилизуют таких мужчин:

годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, если они имеют или не имеют военного опыта;

годных и ограниченно годных мужчин от 18 до 27 лет, если они уже проходили срочную службу и проходят военную службу в запасе или резерве;

призывников от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу — на контракт с ВСУ;

снятых и исключенных с воинского учета мужчин, признанных годными или ограниченно годными во время военного положения, если они не воспользовались правом на отсрочку или если они не осуждены за тяжкое преступление.

Исключенные с воинского учета по решению ВВК о непригодности могут получать повестки об уточнении данных и для прохождения ВВК. Во время уточнения данных, как все категории, кто имеет отсрочку, они должны продемонстрировать соответствующие документы, подтверждающие заключение ВВК и исключение с учета. Обследование могут направить проходить при ТЦК или в высшей по рангу комиссии. В таком случае, она может изменить решение о непригодности к военной службе.

Кто имеет право вручать повестки

В соответствии с пунктом 56 Положения № 352 оповещение граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных ТЦК.

Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного ( городского) ТЦК.

Сотрудники ТЦК, представители органов местного самоуправления должны иметь при себе распоряжение председателя ТЦК со своими именами о том, что они имеют право выдавать повестки, а также служебное удостоверение. Руководители предприятий, учреждений, организаций получают распоряжение председателя ТЦК о выдаче повесток сотрудникам.