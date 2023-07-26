Срок службы изменен. Как и при каких условиях могут уволиться военные и сколько служить во время войны 26 июля, 20:10 Увольнение с военной службы: кому установили новый срок службы и сколько служить военным во время войны (Фото:Радио Свободная Европа/Радио Свобода/Сергей Нужненко через REUTERS)

Военным изменили основания для увольнения во время военного положения а также продлили срок службы для одной категории военнослужащих.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Военные остаются на службе после мобилизации или если они были еще на срочной или контрактной службе до 24 февраля. Основания для увольнения во время военного положения существенно сокращены для всех военных.

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Правила увольнения, сроки службы и основания, которые подходят для военного положения предусмотрены законом Украины О воинской обязанности и военной службе. В июле президент подписал для законы — № 8009 и № 8169, которые изменили некоторые правила. В частности, первый предоставляет новое основание для увольнения по семейным обстоятельствам, а второй соответственно позволяет увольняться временно непригодным.

Увольнение с военной службы — кто из военных имеет право

Во время военного положения такие военные имеют право на увольнение, каждая категория по своим основаниям:

военнослужащие срочной службы;

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву лиц офицерского состава;

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву по мобилизации или по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту;

военнослужащие, проходящие кадровую военную службу.

Сколько служить в ВСУ во время военного положения

Увольнение и сроки службы для различных категорий регулируются законом Украины О воинской обязанности и военной службе. В частности, для мирного, особого и военного времени это все имеет разные условия.

Срок службы для разных категорий военных такой:

до 12 месяцев — лица, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;

до 18 месяцев — солдаты и матросы, сержанты и старшины, которые проходят срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях;

контрактники ВСУ служат до трех лет рядовыми, от трех до пяти — сержантами и старшинами;

от 24 до 60 месяцев — граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;

5 лет — для военнослужащих, окончивших учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений и получивших уровень профессионального предвысшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава;

12 — 60 месяцев — другие граждане.

То есть, военнослужащим, которые закончили учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений и получили уровень профессионального предвысшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава срок службы установили не менее 5 лет. До этого военны это категории могли служить от 24 до 60 месяцев (от 2 до 5 лет) в зависимости от места службы.

Военные срочной службы остаются на военной службе до конца военного положения, демобилизации или пока не появится основание для увольнения. Сейчас они могут подписать контракт на службу после того, как заканчивается срок срочной службы.

Военные, которые служат по контракту в случае его окончания автоматически продолжают служить до окончания военного положения, демобилизации или появления оснований для увольнения.

Военные, мобилизованные с 24 февраля 2022 года служат до окончания военного положения или объявления демобилизации. Они могут уволиться, если будут иметь основание, предусмотренное законом.

Увольнение кадровых военных во время военного положения

Основания для увольнения из ВСУ кадровых военных во время действия военного положения следующие:

по возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья — на основании заключения ( постановления) ВВК о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета;

постановления) ВВК о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета; в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы.

Увольнение военных срочной службы — основания

Военные срочной службы после окончания срока подписывают контракт и служат до окончания военного положения. Срочники имеют следующие основания для увольнения:

после объявления демобилизации — в сроки, определенные указом президента;

по состоянию здоровья — на основании заключения ( постановления) ВВК о непригодности к военной службе;

постановления) ВВК о непригодности к военной службе; по семейным обстоятельствам — в случае возникновения у них права на отсрочку или освобождение вследствие изменения семейных обстоятельств;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы.

Увольнение военных после мобилизации — список оснований

Для мобилизованных военных и тех, которые служат по контракту, основания для увольнения примерно одинаковы, за несколькими исключениями — они касаются оснований для увольнения по семейному положению, и увольнения контрактников-иностранцев.

Во время военного положения военные могут уволиться по следующим основаниям:

По состоянию здоровья — на основании заключения ( постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета или о непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев; По причине достижения предельного возраста несения службы; В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания; По семейным обстоятельствам;

Законом предусмотрено 13 оснований увольнения по семейным обстоятельствам во время военного положения:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа ( инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность; в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения; в связи с наличием жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины — в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; пребывание на иждивении военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, если их близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Кроме того, уволиться со службы могут военные, которые не достигли предельного возраста пребывания на военной службе, но признаны временно непригодными к военной службе с дообследованием через 6−12 месяцев.

У мобилизованных и контрактников есть различия относительно оснований для увольнения по семейным обстоятельствам. Военные контрактной службы не могут уволиться, если:

у них есть жена ( муж) с инвалидностью;

муж) с инвалидностью; один из родителей ( своих или жены/мужа) является лицом с инвалидностью I или II группы;

своих или жены/мужа) является лицом с инвалидностью I или II группы; на иждивении военнослужащего находится трое и более детей в возрасте до 18 лет. В случае если часть детей рождены в другом браке и проживают с матерью, то факт их содержания подтверждается справкой об уплате алиментов на родных детей.

Кроме того, военные контрактной службы не украинского гражданства могут уволиться со службы по контракту просто по собственному желанию.