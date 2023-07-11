Что изменится после принятия закона о доплатах военнослужащим и продлении их отпусков — объясняет юрист 11 июля, 11:20 Украинские военнослужащие в селе Времевка, возле линии фронта в Донецкой области, июль, 2023 года (Фото:REUTERS/София Гатилова)

Кто имеет право на более длинные отпуска и как именно изменятся выплаты военнослужащим в соответствии с законом № 9342, объясняет юристка ОО Юридическая сотня Ирина Пидреза.

28 июня 2023 года Верховная Рада во втором чтении приняла закон № 9342 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения. Он предусматривает продление отпусков для военнослужащих во время действия военного положения, и выплаты дополнительного вознаграждения.

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По просьбе NV юристка ОО Юридическая сотня Ирина Пидреза объясняет, что именно изменится с принятием этого закона, когда вступят в силу такие изменения и какие именно категории военнослужащих могут претендовать на предусмотренные законом опции.

Что именно изменится и когда вступят в силу эти изменения?

Упомянутый закон был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 30 июня 2023 года. Однако, этот закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме подпункта 1 пункта 1, подпунктов 2 и 3 пункта 3, подпункта 1 пункта 5 раздела I настоящего Закона, и пунктов 2 и 3 этого раздела. Они вступают в силу через 30 дней со дня опубликования Закона. В части выплаты дополнительного вознаграждения этот закон применяется с первого числа месяца, в котором он опубликован.

Вот основные изменения, предусмотренные этим законом:

Отпуска для военнослужащих. Ранее военнослужащие имели возможность получить ежегодный отпуск во время военного положения только на 10 дней. Теперь срок такого отпуска увеличился до 30-ти дней. Изменения касаются также и отпусков для лечения.

Изменения в нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы выплат военнослужащим.

Изменения в ст. 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации. Так, ранее военнообязанные лица, которые имели жену или мужа из числа лиц с инвалидностью (I, II, III группы), или родителей или родителей жены или мужа из числа лиц с инвалидностью (I, II группы), они получали право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Теперь эти лица имеют право на отсрочку только при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных содержать их в соответствии с законом.

Кого именно касаются эти изменения?

В части изменений в ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации этот закон распространяется на военнообязанных. В остальных случаях — на действующих военнослужащих, в том числе, военнослужащих срочной службы и курсантов.

На какие именно выплаты теперь могут рассчитывать военнослужащие?

Закон предусматривает, что во время действия военного положения ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение:

военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, находясь в районах их осуществления, на временно оккупированной территории, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора, а также выполняют боевые задачи. Этим категориям ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 30 тыс до 100 тыс грн на условиях, в размерах и в порядке, установленных Кабинетом Министров Украины;

военнослужащим, которые в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем), связанным с защитой Родины, находятся на стационарном лечении, включая время перемещения из одного учреждения здравоохранения в другое, или находятся в отпуске для лечения после ранения, а также военнослужащим, которые захвачены в плен, безвестно отсутствуют, интернированы в нейтральные государства или являются заложниками, ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение 100 тыс. грн;

военнослужащим, которые погибли (умерли) в результате полученного ранения, связанного с защитой Родины, начисляется дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн за месяц, в котором военнослужащий погиб (умер), на условиях и в порядке, установленных Кабмином. Право получения этих средств принадлежит членам семьи таких военнослужащих;

военнослужащим, которые в связи с ранением, связанным с защитой Родины, признаны военно-врачебной комиссией ограниченно годными, или непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев, и зачислены в распоряжение соответствующих командиров, в течение двух месяцев со дня зачисления в распоряжение выплачивается денежное обеспечение по последней занимаемой должности в полном объеме. После пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания пребывания в распоряжении ежемесячно выплачивается оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере от 20 до 100 тыс. грн;

военнослужащим срочной военной службы ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 6 тыс. гривен на условиях и в порядке, установленных Правительством. Ранее военнослужащие срочной службы не имели права на получение такого дополнительного вознаграждения;

курсантам высших военных учебных заведений, высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, а также высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки, учреждений профессионального предвысшего военного образования, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе или проходили срочную военную службу, ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 2350 грн;

военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях, ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 15 тыс. грн до 30 тыс. грн с учетом их уровня подготовки (квалификации) на условиях, в размерах и в порядке, установленных Кабмином.

Эти выплаты должны быть начислены той воинской частью или учреждением, где проходит военную службу военнослужащий, самостоятельно, без предварительных обращений последних.

Приказ Минобороны предусматривает, что в случае смерти или гибели военнослужащего надлежащее, но не полученное им до дня смерти денежное обеспечение выплачивается воинской частью, в которой находился на денежном обеспечении военнослужащий. Выплаты могут получить жена или муж, а в случае если таковых нет — совершеннолетние дети, которые проживали вместе с военнослужащим. Или же законные представители, например опекуны, попечители или усыновители несовершеннолетних детей или лиц с инвалидностью с детства — независимо от их возраста.

А также лицам, находящимся на иждивении военнослужащих. В случае, если военнослужащие не состоят в браке и не имеют детей — родителям военнослужащих равными долями.

Куда должны обращаться семьи погибших военнослужащих для того, чтобы получить соответствующие выплаты?

Для получения денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения семьи погибших таких военнослужащих должны обращаться в воинскую часть в пределах трех лет со дня смерти военнослужащего.

Что изменится в порядке предоставления отпусков для военнослужащих?

Как уже отмечалось выше, ранее военнослужащие имели возможность получить ежегодный отпуск во время военного положения только на 10 дней. Сейчас срок такого отпуска увеличился до 30-ти дней. Такой отпуск предоставляется без учета времени на дорогу, которая может занимать не более двух суток в один конец. Такой ежегодный отпуск в период действия военного положения предоставляется частями. Можно использовать не более 15-ти дней за один раз — при условии, что отсутствуют не более 30% общей численности военных определенной категории подразделения.

Право на такой отпуск получили и военнослужащие срочной службы. Использовать его можно, если одновременно отсутствуют не более 30% срочников соответствующего подразделения.

Курсантам в военное положение предоставляются каникулярные отпуска: зимний — продолжительностью не более 10 календарных дней, и летний — не более 20 календарных дней, с дополнительным временем на доезд для каждого.

К тому же, по заключению ВВК военным будет предоставляться отпуск для лечения в связи с болезнью, или отпуск для лечения после ранения.

Время пребывания на лечении в учреждениях здравоохранения и в отпуске для лечения в связи с болезнью, или в отпуске для лечения после ранения не может быть больше, чем 4 месяца. Исключение — случаи, когда законодательством предусмотрены большие сроки пребывания на лечении.

Что делать, если командование отказывается предоставлять военному более длинный отпуск?

Нужно начинать с рапорта к командованию. Такой рапорт обязательно нужно подавать непосредственному руководству. Он должен быть в двух экземплярах: один военнослужащий сохраняет у себя как доказательство, что он действительно обращался с данным рапортом. В случае, если рапорт не принимается, игнорируется или не рассматривается, нужно обращаться с жалобами в вышестоящие инстанции, в том числе и в Министерство обороны Украины.

Что делать, если не удается получить доплаты, предусмотренные законом?

Нашим защитникам иногда приходится сталкиваться с определенными проблемами во время прохождения военной службы. В частности — с несвоевременным получением документов, которые влияют как на статус военнослужащего, так и на льготы и гарантии, связанные с этим статусом.

В случае, если существуют бюрократические преграды, начинать так же надо с рапорта военнослужащего. Можно подавать также адвокатский запрос, жалобы в соответствующие учреждения. Крайняя инстанция — это суд. В случае отказа — обязательно просить изложить его в письменном виде с целью дальнейшего обжалования такого отказа.