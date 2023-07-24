Семь категорий военнообязанных. Сколько еще продлится мобилизация и кому вручают повестки на улицах 24 июля, 13:22 Всеобщая мобилизация — семь категорий мужчин, кто получает повестки и кого мобилизуют в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Украина проводит контрнаступление на юге и востоке, нужны спижи пополнения личного состава и налаживание обеспечения, поэтому мобилизация не останавливается. Сколько еще продлится мобилизация и кого призывают сейчас в Украине

Военное положение и всеобщая мобилизация продлены в Украине до 18 августа 2023 года. Это означает, что все ресурсы должны быть направлены на защиту Родины, а соответствующие военные органы осуществляют постоянный набор личного состава в подразделения, которые защищают Украину.

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Работники территориальных центров комплектования объясняют, что выдают повестки всем мужчинам для оценки состояния мобилизационного резерва, однако мобилизуют не всех подряд. Вручение повестки — это не означает немедленную мобилизацию — человека проверяют на наличие отсрочки и оценивают пригодность к выполнению задач на службе.

Сколько продлится мобилизация в Украине и будут ли выдавать повестки

По закону военного положение и всеобщеая мобилизация могут продлеваться не более чем на 90 дней каждый раз. Если есть необходимость, Верховная Рада снова утвердит законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Украина проводит контрнаступление и деоккупацию временно оккупированных Россией территорий, поэтому постоянно необходимо восстанавливать потери среди личного состава и доукомплектовывать также подразделение в тылу для снабжения, ремонта и других функций.

Если всеобщую мобилизацию и военное положение в Украине продлят с 19 августа 2023 года, то она может длиться еще 90 дней до 17 ноября 2023 года.

Кто получает повестки на улицах адресно и на работе

Как сообщил представитель областного Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, мужчины, в частности ВПЛ, после изменения места жительства не становятся на воинский учет в ТЦК и не сообщают учетные данные.

«Могут быть и объективные основания, это ВПЛ, у которых не было возможности там сняться с воинского учета и здесь стать. Но многие граждане, которые переехали условно в Киев, там они живут, работают и по месту жительства мы не находим этого человека. Поэтому как метод оповещения военнообязанных, начались вручения в людных местах. Это в рамках закона», — пояснил он.

Как пояснил Leopolis руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко

«Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% (половина из которых контрактники) от планового задания, которое мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, доставки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой. Приход в ТЦК — это не автоматическая отправка в армию. Нужно понимать, что это целый ряд процедур, а также медицинский осмотр. И те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию», — говорит он.

Таким образом, повестку на улице могут получить любой из мужчин от 18 до 60 лет:

мужчины от 18 до 60 лет с правом на отсрочку, подтвержденным ТЦК;

мужчины от 18 до 60 лет, исключенные с воинского учета;

мужчины от 18 до 60 лет с бронированием на работе;

снятые с воинского учета мужчины от 18 до 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью и тяжелыми болезнями;

мужчины от 18 до 60 лет, которые не имеют оснований для отсрочки;

мужчины от 18 до 60 лет, которые были осуждены к тяжкому преступлению.

В ТЦК подтверждают или аннулируют право на отсрочку от мобилизации, в соответствии с документами, которые могут представить мужчины относительно своего права на отсрочку или исключения с учета.

Кого мобилизуют в Украине и кого отправляют на фронт

Представитель полтавского ТЦК отметил, что мобилизации подлежат все мужчины. Призывают всех годных и ограниченно годных, если есть потребность в людях на фронте или в тылу.

«Для понимания, не только ТЦК этим занимаются. Мобилизация — это общегосударственное мероприятие, всеукраинское. Поэтому называется общая: подлежат все военнообязанные. Если лицо служило, тогда (его — Ред.) направляют в пункт постоянной дислокации воинской части. Там в течение 3−4 недель проходит боевое слаживание. Зато всех, кто не служили, мы направляем в учебные центры», — пояснил принципы мобилизации председатель Львовского ТЦК.

Он подчеркнул, что сейчас в Силы обороны Украины нужны все специальности, которые есть.

«Потребности есть во всех военных специальностях — это пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники. Каждый учебный центр имеет свою специфику. В зависимости от специальности, направляем людей в соответствующие учебные центры», — объясняет он.

Начальник харьковского областного ТЦК Владимир Аррап подчеркнул в интервью ArmyInform, что обязанность защищать Украину предусмотрена Конституцией и работники ТЦК принудительно мобилизуют всех мужчин, независимо от их желания.

«Относительно специалистов… в Вооруженных силах возникают потребности в комплектовании различными специальностями», — сообщил Владимир Арап.

Таким образом, в Украине мобилизуют таких мужчин:

годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, если они имеют или не имеют военного опыта;

годных и ограниченно годных мужчин от 18 до 27 лет, если они уже проходили срочную службу и проходят военную службу в запасе или резерве;

призывников от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу — на контракт с ВСУ;

снятых и исключенных с воинского учета мужчин, признанных годными или ограниченно годными во время военного положения, если они не воспользовались правом на отсрочку или если они не осуждены за тяжкое преступление.

Исключенные с воинского учета по решению ВВК о непригодности могут получать повестки об уточнении данных и для прохождения ВВК. Во время уточнения данных, как все категории, кто имеет отсрочку, они должны продемонстрировать соответствующие документы, подтверждающие заключение ВВК и исключение с учета. Обследование могут направить проходить при ТЦК или в высшей по рангу комиссии. В таком случае, она может изменить решение о непригодности к военной службе.

«Человек проходит ВВК при госпиталях — то есть это высшие по рангу комиссии, чтобы определить степень его пригодности. Если решение врачей по этому конкретному человеку меняется, мы ставим его или его на учет и призываем», — пояснил начальник ТЦК процесс мобилизации исключенных с учета.