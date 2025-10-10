«Хуже ХАМАСа». Сибига заявил, что РФ демонстративно атаковала энергетику в годовщину первого нападения на энергосистему в 2022 году
Сибига назвал действия РФ хуже ХАМАС и призвал к жесткому давлению на Москву (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Глава МИД Украины Андрей Сибига осудил массированный удар России по критической гражданской инфраструктуре страны 10 октября.
На своей странице в Х он написал, что массированные удары дронами и ракетами по энергетическим объектам были осуществлены 10 октября — в годовщину первой масштабной атаки на энергетическую систему в 2022 году, а потому это «сознательная демонстрация».
Глава МИД Украины подчеркнул, что этот день свидетельствует о том, что за три года Россия не изменила своих агрессивных методов, продолжает отвергать дипломатию и мирные инициативы.
«Россия хуже ХАМАСа. Даже ХАМАС согласился на прекращение огня и мирные усилия. Напротив, Москва продолжает бессмысленную войну, которую она начала — войну, которую она не способна и не сможет выиграть», — подчеркнул Сибига.
В результате последнего удара погиб семилетний мальчик в Запорожье, десятки гражданских получили ранения по всей стране, а во многих городах, в частности Киеве, Харькове, Полтаве, Запорожье и Днепре, из-за ударов по энергетическим объектам остаются без электроснабжения тысячи людей.
Он также отметил героизм украинских энергетиков, которые работают над восстановлением снабжения, и призвал международных партнеров усилить поддержку энергетической отрасли.
«Лишение людей энергии в условиях снижения осенних температур приравнивается к геноциду по статье II © Конвенции о геноциде: создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы», — отметил Сибига.
Он подчеркнул, что для давления на Москву необходимо применять экономические санкции, усиливать военную помощь Украине и проводить политическую изоляцию РФ.
«Путин должен почувствовать, что цена продолжения войны превышает цену ее прекращения. Он должен почувствовать, что продолжение этой войны угрожает его режиму», — добавил глава МИД Украины.
10 октября Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. В ДТЭК сообщили о повреждении оборудования ТЭС, а также о частичном обесточивании Киева, в столице перебои с водоснабжением.
В Киевской области без света 28 тысяч потребителей Бориспольского и Броварского районов. О попаданиях в объекты энергетики сообщали в Полтавской, Днепропетровской областях, а также в Черкасской области.
В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа.
Укрзализныця предупредила о задержках ряда поездов из-за обесточивания сети и обстрелов.
По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты ночью запустили по Украине более 450 дронов и более 30 ракет. На многих объектах критической инфраструктуры продолжается ликвидация последствий.