«Хуже ХАМАСа». Сибига заявил, что РФ демонстративно атаковала энергетику в годовщину первого нападения на энергосистему в 2022 году

Сибига назвал действия РФ хуже ХАМАС и призвал к жесткому давлению на Москву (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На своей странице в Х он написал, что массированные удары дронами и ракетами по энергетическим объектам были осуществлены 10 октября — в годовщину первой масштабной атаки на энергетическую систему в 2022 году, а потому это «сознательная демонстрация».

Глава МИД Украины подчеркнул, что этот день свидетельствует о том, что за три года Россия не изменила своих агрессивных методов, продолжает отвергать дипломатию и мирные инициативы.

«Россия хуже ХАМАСа. Даже ХАМАС согласился на прекращение огня и мирные усилия. Напротив, Москва продолжает бессмысленную войну, которую она начала — войну, которую она не способна и не сможет выиграть», — подчеркнул Сибига.

В результате последнего удара погиб семилетний мальчик в Запорожье, десятки гражданских получили ранения по всей стране, а во многих городах, в частности Киеве, Харькове, Полтаве, Запорожье и Днепре, из-за ударов по энергетическим объектам остаются без электроснабжения тысячи людей.

Он также отметил героизм украинских энергетиков, которые работают над восстановлением снабжения, и призвал международных партнеров усилить поддержку энергетической отрасли.

«Лишение людей энергии в условиях снижения осенних температур приравнивается к геноциду по статье II © Конвенции о геноциде: создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы», — отметил Сибига.

Он подчеркнул, что для давления на Москву необходимо применять экономические санкции, усиливать военную помощь Украине и проводить политическую изоляцию РФ.

«Путин должен почувствовать, что цена продолжения войны превышает цену ее прекращения. Он должен почувствовать, что продолжение этой войны угрожает его режиму», — добавил глава МИД Украины.

10 октября Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. В ДТЭК сообщили о повреждении оборудования ТЭС, а также о частичном обесточивании Киева, в столице перебои с водоснабжением.

В Киевской области без света 28 тысяч потребителей Бориспольского и Броварского районов. О попаданиях в объекты энергетики сообщали в Полтавской, Днепропетровской областях, а также в Черкасской области.

В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа.

Укрзализныця предупредила о задержках ряда поездов из-за обесточивания сети и обстрелов.