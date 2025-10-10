Последствия одного из ударов РФ по объекту энергетики (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

В ночь на пятницу, 10 октября, во время ночного удара по Украине армия РФ массированно атаковала энергетическую инфраструктуру страны.

Об этом в Facebook сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.

«В эти минуты россияне наносят массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий», — написала она.

По словам Гринчук, энергетики начнут уточнения последствий атаки и восстановительные работы как только позволят условия безопасности.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате удара по критической инфраструктуре Киева левый берег столицы остался без электроснабжения.