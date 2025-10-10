На Левом берегу Киева начали восстанавливать электроснабжение

10 октября, 10:39
Поврежденная, в результате российской атаки, многоэтажка в Киеве (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

В ночь на 10 октября Россия массированно атаковала Украину, в том числе энергетическую инфраструктуру. На Левом берегу столицы уже возобновляется электроснабжение после обстрела.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

По данным агентства, по состоянию на 9:50 свет уже появился в Днепровском районе.

Ранее ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что Левый берег остался без света, а также возникли проблемы с водоснабжением.

10 октября Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. В ДТЭК сообщили о повреждении оборудования ТЭС, а также о частичном обесточивании Киева, в столице перебои с водоснабжением.

В Киевской области без света 28 тысяч потребителей Бориспольского и Броварского районов. О попаданиях в объекты энергетики сообщали в Полтавской, Днепропетровской областях, а также в Черкасской области.

В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа.

Укрзализныця предупредила о задержках ряда поездов из-за обесточивания сети и обстрелов.

По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты ночью запустили по Украине более 450 дронов и более 30 ракет. На многих объектах критической инфраструктуры продолжается ликвидация последствий.

