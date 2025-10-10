На Левом берегу Киева начали восстанавливать электроснабжение
Поврежденная, в результате российской атаки, многоэтажка в Киеве (Фото: REUTERS/Thomas Peter)
В ночь на 10 октября Россия массированно атаковала Украину, в том числе энергетическую инфраструктуру. На Левом берегу столицы уже возобновляется электроснабжение после обстрела.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
По данным агентства, по состоянию на 9:50 свет уже появился в Днепровском районе.
Ранее ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что Левый берег остался без света, а также возникли проблемы с водоснабжением.
10 октября Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. В ДТЭК сообщили о повреждении оборудования ТЭС, а также о частичном обесточивании Киева, в столице перебои с водоснабжением.
В Киевской области без света 28 тысяч потребителей Бориспольского и Броварского районов. О попаданиях в объекты энергетики сообщали в Полтавской, Днепропетровской областях, а также в Черкасской области.
В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа.
Укрзализныця предупредила о задержках ряда поездов из-за обесточивания сети и обстрелов.
По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты ночью запустили по Украине более 450 дронов и более 30 ракет. На многих объектах критической инфраструктуры продолжается ликвидация последствий.