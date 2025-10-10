Атака РФ на Черкасскую область: оккупанты целились по критической инфраструктуре, движение через греблю ГЭС перекрыто

В ночь на 10 октября российская армия атаковала Черкасщину. В результате обстрела повреждение инфраструктуры и пострадавшая.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

В результате обстрелов области поврежден ряд объектов инфраструктуры.

В Каневе обломками сбитой ракеты поврежден многоэтажный дом, один человек травмирован.

«Враг также целился по критической инфраструктуре. Сейчас перекрыто движение по плотине ГЭС», — добавил Табурец.

Над ликвидацией последствий работают все необходимые службы.



Более подробную информацию сообщат позже.

В ночь на 10 октября российские оккупанты ударили по Запорожью ударными БПЛА, в результате чего вспыхнул пожар в жилом доме. Погиб семилетний ребенок, еще два человека ранены.

Армия оккупантов также нанесла массированный удар по Киеву, атаковав критическую инфраструктуру баллистическими ракетами и дронами. Из-за обстрелов часть города осталась без света и воды, в нескольких районах зафиксированы пожары и разрушения. В столице 9 пострадавших, движение метро временно ограничено.

К тому же, Россия массированно атаковала Днепропетровскую область дронами и ракетами, повреждена энергетическая инфраструктура и возникли пожары. Один человек пострадал, последствия ударов фиксируют в нескольких районах области.

