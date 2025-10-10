Атака РФ на Черкасскую область: оккупанты целились по критической инфраструктуре, движение через греблю ГЭС перекрыто
Враг атаковал Черкасскую область / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)
В ночь на 10 октября российская армия атаковала Черкасщину. В результате обстрела повреждение инфраструктуры и пострадавшая.
Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.
В результате обстрелов области поврежден ряд объектов инфраструктуры.
В Каневе обломками сбитой ракеты поврежден многоэтажный дом, один человек травмирован.
«Враг также целился по критической инфраструктуре. Сейчас перекрыто движение по плотине ГЭС», — добавил Табурец.
Над ликвидацией последствий работают все необходимые службы.
Более подробную информацию сообщат позже.
В ночь на 10 октября российские оккупанты ударили по Запорожью ударными БПЛА, в результате чего вспыхнул пожар в жилом доме. Погиб семилетний ребенок, еще два человека ранены.
Армия оккупантов также нанесла массированный удар по Киеву, атаковав критическую инфраструктуру баллистическими ракетами и дронами. Из-за обстрелов часть города осталась без света и воды, в нескольких районах зафиксированы пожары и разрушения. В столице 9 пострадавших, движение метро временно ограничено.
К тому же, Россия массированно атаковала Днепропетровскую область дронами и ракетами, повреждена энергетическая инфраструктура и возникли пожары. Один человек пострадал, последствия ударов фиксируют в нескольких районах области.