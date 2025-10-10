Атака РФ на Черкасскую область: оккупанты целились по критической инфраструктуре, движение через греблю ГЭС перекрыто

10 октября, 08:31
Поделиться:
Враг атаковал Черкасскую область / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

Враг атаковал Черкасскую область / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

В ночь на 10 октября российская армия атаковала Черкасщину. В результате обстрела повреждение инфраструктуры и пострадавшая.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

В результате обстрелов области поврежден ряд объектов инфраструктуры.

В Каневе обломками сбитой ракеты поврежден многоэтажный дом, один человек травмирован.

Реклама

Читайте также:
Массированная атака РФ по Киеву: столица частично без света и воды из-за ударов по энергоинфраструктуре, нарушена работа метро, 12 пострадавших

«Враг также целился по критической инфраструктуре. Сейчас перекрыто движение по плотине ГЭС», — добавил Табурец.

Над ликвидацией последствий работают все необходимые службы.

Более подробную информацию сообщат позже.

Читайте также:
В Киеве после атаки РФ изменено движение общественного транспорта, часть маршрутов не работает

В ночь на 10 октября российские оккупанты ударили по Запорожью ударными БПЛА, в результате чего вспыхнул пожар в жилом доме. Погиб семилетний ребенок, еще два человека ранены.

Армия оккупантов также нанесла массированный удар по Киеву, атаковав критическую инфраструктуру баллистическими ракетами и дронами. Из-за обстрелов часть города осталась без света и воды, в нескольких районах зафиксированы пожары и разрушения. В столице 9 пострадавших, движение метро временно ограничено.

К тому же, Россия массированно атаковала Днепропетровскую область дронами и ракетами, повреждена энергетическая инфраструктура и возникли пожары. Один человек пострадал, последствия ударов фиксируют в нескольких районах области.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Российская агрессия Обстрел Инфраструктура Черкасская область Дом Атака Война России против Украины Обломки Канев ГЭС Пострадавшие Критическая инфраструктура

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies