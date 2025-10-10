После российской атаки обесточивание есть в Киеве и 9 областях (Фото: @V_Zelenskiy_official/Telegram)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ночь на пятницу, 10 октября, страна-агрессор Россия запустила по Украине более 450 дронов и более 30 ракет.

«На многих объектах критической инфраструктуры продолжается ликвидация российского удара по энергетике. Циничная и просчитанная атака: более 450 дронов и более трех десятков ракет против всего, что обеспечивает нормальность жизни и чего россияне хотят нас лишить», — сообщил глава государства в Telegram.

По его данным, сейчас по стране известно о более чем 20 пострадавших, всем оказывается необходимая помощь. В Запорожье в результате атаки погиб ребенок.

Зеленский отметил, что в Киеве бригады работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения.

Есть обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях. Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Кировоградщина, Херсонщина.

Президент отметил, что получает регулярные доклады от министра развития общин Алексея Кулебы, Минэнергетики — Светланы Гринчук, министра внутренних дел Игоря Клименко, а также руководителей на местах.

Зеленский уточнил, что именно гражданская и энергетическая инфраструктура является главной мишенью российских ударов перед отопительным сезоном.

«Вместе мы можем защитить людей от этого террора. Нужны не пустые слова, а решительные действия — США, Европы, „семерки“ — в реализации поставок ПВО, в санкциях. Рассчитываем на реакцию на эту жестокость группы „двадцати“, всех тех, кто в речах говорит о мире, но воздерживается от реальных шагов», — добавил он.

Новость дополняется