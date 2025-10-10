Более 200 ударов с начала вторжения. Россия ночью атаковала теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование ТЭС

В ночь на 10 октября армия страны-агрессора массированно атаковала Украину . В частности пострадали и теплоэлектростанции ДТЭК.

Об этом сообщили в ДТЭК.

«Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий», — добавили там.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции компании подверглись более 200 обстрелам.

10 октября Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. В Киеве в результате атаки пострадали 12 человек, в Печерском районе осколки шахеда попали в многоэтажку. ДТЭК сообщила о частичном обесточивании Киева, также в столице перебои с водоснабжением.

В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа.

Также россияне осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, взрывы раздавались в Днепре, Каменском и Криворожском районах.

