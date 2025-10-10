Более 200 ударов с начала вторжения. Россия ночью атаковала теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование ТЭС
Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/София Гатилова)
В ночь на 10 октября армия страны-агрессора массированно атаковала Украину. В частности пострадали и теплоэлектростанции ДТЭК.
Об этом сообщили в ДТЭК.
«Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий», — добавили там.
С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции компании подверглись более 200 обстрелам.
10 октября Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. В Киеве в результате атаки пострадали 12 человек, в Печерском районе осколки шахеда попали в многоэтажку. ДТЭК сообщила о частичном обесточивании Киева, также в столице перебои с водоснабжением.
В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа.
Также россияне осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, взрывы раздавались в Днепре, Каменском и Криворожском районах.