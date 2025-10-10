Укрзализныця предупредила о задержках поездов в Киевской и Днепропетровской областях из-за ночного удара РФ

Пригородные поезда на Киевщине и Днепропетровщине курсируют с задержками 10 октября 2025 года (Фото: Укрзализныця)

В результате российской массированной атаки на Украину в ночь на пятницу, 10 октября, поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами, сообщает Укрзализныця.

Компания отмечает, что рейсы едут с минимальными отклонениями от графика. Большинство утренних отправлений, в том числе первый поезд в Бухарест, состоялись в основном вовремя.

С задержкой до часа отправились поезда из Дарницы:

№ 722 Киев — Харьков;

№ 712 Киев — Краматорск.

Рейсы Киев Сити Экспресс курсируют с учетом ремонтных работ: от станции Почайна до Радужной и обратно. Высадка и посадка на станции Березняки временно осуществляются на 3-й и 4-й платформах вместо привычных 1-й и 2-й.

Также Укрзализныця сообщила о сложностях с движением в районе Гребенки: пригородные поезда Киев — Гребенка и Березань — Киев-Волынский задерживаются.

В Днепропетровской области также фиксируются задержки ряда пригородных поездов из-за отсутствия напряжения в контактной сети, добавила УЗ.

Массированная атака России на энергосистему Украины 10 октября — что известно

Ранее 10 октября Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. В Киеве в результате атаки пострадали 12 человек, в Печерском районе обломки шахеда попали в многоэтажку. ДТЭК сообщила о частичном обесточивании Киева, также в столице перебои с водоснабжением.

В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа.

Также россияне осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, на энергетических объектах возникли пожары. В Кривом Роге трое пострадавших.

Последствия удара РФ также фиксируют в Черкасской и Полтавской областях.