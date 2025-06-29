Попадание в многоэтажку в Смеле в результате атаки РФ 29 июня (Фото: ДСНС)

В ночь на 29 июня Россия массированно атаковала Украину десятками групп шахедов , баллистикой и крылатыми ракетами, в частности Калибрами с моря и ракетами с самолетов Ту-95МС. В ряде городов прогремели взрывы, под ударом был запад Украины. По данным Воздушных сил, атака установила новый антирекорд — РФ использовала более 500 воздушных целей. Украина потеряла четвертый самолет F-16, погиб пилот Максим Устименко.

NV следит за последствиями атаки.

14:54 В Смеле Черкасской области количество пострадавших в результате атаки РФ возросло до 11, среди раненых — двое детей.

Как сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, значительно повреждены три девятиэтажки, частные дома, а также автомобили.

Реклама

По предварительным данным, в черте города зафиксировано падение трех вражеских ракет и восьми БпЛА. Табурец подчеркнул, что россияне били по гражданской инфраструктуре.

«Пострадали также по меньшей мере четыре учебных заведения, психбольница. Практически полностью разрушен учебный корпус колледжа Национального университета пищевых технологий. Накануне там был выпуск младших бакалавров», — рассказал начальник Черкасской ОВА.

Фото: Игорь Табурец / Telegram

14:21 «Давно такого не было». Ким рассказал об особенностях ночной атаки РФ на Николаев

В ночь на 29 июня российские войска атаковали город Николаев баллистическими ракетами, запущенными из временно оккупированного Крыма, рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, три ракеты были с кассетной боевой частью, три — с обычной.

11:38 В результате массированного комбинированного удара РФ получил повреждения вокзал Полтава-Южная.

В частности, выбиты окна, двери, частично разрушены потолки. Об этом сообщили в Укрзализныце. Ударная волна также задела пригородный вокзал, вагоны и административные помещения. Пассажиры и персонал на момент атаки находились в укрытиях, поэтому обошлось без пострадавших. Все поезда будут двигаться по графику.

10:54 «Это был суперинтеллект группы». Мама Джуса и вдова Мунфиша рассказали о погибшем пилоте F-16 Максиме Устименко

Погибший в ночь на 29 июня пилот Максим Устименко был однокурсником летчика Джуса, который погиб два года назад. Об этом рассказала мать Джуса Лилия Аверьянова.

Она назвала Максима «парнем из стали, который всегда стремился быть лучшим».

«Это был суперинтеллект группы, замечательный айтишник. Но у него были большие, крепкие крылья. Большая ответственность. Большая преданность делу», — написала Аверьянова.

Снимком Устименко также поделилась Юлия Месь — жена погибшего пилота Алексея Меся (позывной Мунфиш).

Погибший пилот Максим Устименко / Фото: Лилия Аверьянова / Facebook

10:29 В Харьковской области около 08:30 дрон ударил по автомобилю, который двигался в направлении села Приколотное. В результате атаки погиб 60-летний мужчина, 59-летний мужчина получил взрывное ранение, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

09:34 Удары по Львовщине: в Дрогобычском районе есть попадание в объект промышленной инфраструктуры, город частично без света, сообщил глава Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк.

Возник масштабный пожар. Из-за обстрелов в части Дрогобыча исчезла электроэнергия. Энергетики уже занимаются ее восстановлением. Погибших или травмированных нет, уточнил Кулиняк.

Он сообщил, что Россия атаковала Дрогобычский район дронами и ракетами.

09:03 В Смеле Черкасской области повреждены три многоэтажки, травмированы шесть человек, среди них ребенок — ГСЧС

08:53 Уточненные данные Воздушных сил: Россия выпустила по Украине рекордные 537 воздушных целей, 475 удалось обезвредить

08:36 НочьюРФ выпустила рекордные более 500 целей: Украина потеряла четвертый F-16, погиб летчик Максим Устименко

По данным Воздушных сил, в ночь на 29 июня россияне использовали более 500 целей — ударных БпЛА и ракет различных типов, точное количество которых еще будет озвучено. Это новый антирекорд: предыдущая самая массированная атака включала 499 целей РФ (20 ракет и 479 дронов) в ночь на 9 июня 2025 года.

В ВС ВСУ сообщили о болезненной потере: этой ночью, отражая массированное воздушное нападение РФ, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса, подполковник Максим Устименко (1993 года рождения).

«Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел», — рассказали в Воздушных силах.

Там уточнили, что к отражению массированной атаки были привлечены все имеющиеся средства Сил обороны. В целом самолеты F-16 уничтожили десятки шахедов.

«Работа украинских истребителей является крайне опасной и рискованной, как при ударах по наземным целям противника, так и во время отражения воздушных атак. Но несмотря на все, наши летчики героически выполняют боевые задачи, достигая максимальных результатов», — отметили в ВС ВСУ.

Это уже четвертый F-16, который потеряла Украина: в начале июня Юрий Игнат подтверждал, что было потеряно три таких самолета.

08:21 Ночной удар по Ивано-Франковщине: в ОВА рассказали о последствиях атаки

В результате массированного обстрела обломки вражеских целей упали на территории частных хозяйств Рогатинской и Большовцовской общин Ивано-Франковского района, сообщила глава ОВА Светлана Онищук.

По ее словам, ранена женщина, повреждена церковь. Были ли поражены во время атаки объекты критической инфраструктуры, Онищук не уточнила.

07:34 Ночью Россия атаковала Николаев баллистикой и шахедами: Ким рассказал о последствиях

Около 01:28 РФ ударила по городу баллистикой и с 02:56 — несколькими группами шахедов. Под ударом был объект инфраструктуры. Возник пожар, который был ликвидирован спасателями. Повреждены складские здания. Пострадавших нет, сообщил Виталий Ким, начальник Николаевской ОВА.

07:20 Удары по Полтавщине были направлены на уничтожение промышленных предприятий и критической инфраструктуры — ГСЧС

Спасатели показали, как спасли двух собак из-под руин. Ночью под массированным обстрелом снова был Кременчуг.

07:12 16-летняя девушка ранена в результате вражеской атаки по Запорожью, уточнил глава ОВА Иван Федоров. Ранее он сообщал, что в результате ракетного удара было повреждено производственное помещение одного из предприятий в Запорожье.

06:30 Враг пробовал бить по критической инфраструктуре Львова. Несмотря на сложность этой ночной комбинированной атаки, во Львове не пострадал ни один человек и ни одно гражданское здание, сообщил мэр города Андрей Садовый.

05:52 Отбой тревоги в ряде областей.

Фото: alerts.in.ua

04:52 В Ивано-Франковске прогремела серия взрывов, сообщает Суспільне.

03:49 Во Львове прогремела серия взрывов, сообщает Суспільне.

03:47 Фиксируется взлет двух бортов МиГ-31К.

Фото: alerts.in.ua

03:39 Российские войска атаковали Запорожье и Полтавскую область: повреждены предприятия.

02:56 В Кременчуге слышали звук взрыва, сообщает Суспільне.

02:30 Воздушная тревога по всей Украине.

Фото: alerts.in.ua

01:40 В Николаеве прогремели взрывы, сообщил городской голова Александр Сенкевич.

01:24 Тревога распространилась почти по всей Украине.

Фото: alerts.in.ua

00:00 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вблизи столицы работают силы ПВО.

На город идут вражеские БпЛА.

На Оболони работают силы ПВО по вражеским БпЛА.

23:31 Воздушные силы фиксируют БпЛА курсом на Вышгород, а также мимо Броваров в направлении Киева.

23:01 Зафиксирована активность 3 бортов Ту-95МС с аэродрома Оленья, они осуществляют полет в юго-восточном направлении, сообщают Воздушные силы. Также ВС пообещали дополнительно сообщить в случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет.

Кроме того, сообщается, что в направлении Кременчуга и Вышгорода движутся шахеды.

22:52 Воздушные силы обновили данные о шахэдах над Украиной:

БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину;

БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;

БпЛА с Сумщины на Полтавщину;

БпЛА на Полтавщине курсом на Черкасскую и Кировоградскую области;

БпЛА с Николаевщины на Одесскую область;

БпЛА с Херсонщины на Николаевщину;

БпЛА с Кировоградщины на Николаевщину;

БпЛА на Черкасщине в юго-западном направлении.

22:49 Шахеды летят в направлении Сум, сообщили Воздушные силы.

22:46 Возле Киева работает ПВО, вражеские БпЛА идут на столицу, сообщил мэр Виталий Кличко.

22:43 Воздушная тревога объявлена и в Одесской области.

Инфографика: alerts.in.ua

22:40 В Житомирской и Винницкой областях тоже объявлена воздушная тревога.

Инфографика: alerts.in.ua

22:39 В Киеве объявлена воздушная тревога.

Инфографика: alerts.in.ua

22:35 Шахеды летят в направлении Черкасс, предупреждают Воздушные силы.

22:16 Воздушные силы обновили данные о шахэдах над Украиной:

БпЛА на севере и востоке Киевской области;

БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;

БпЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину;

БпЛА на Полтавщине курсом на Черкасскую и Кировоградскую области;

БпЛА с Кировоградщины на Николаевщину;

БпЛА на Херсонщине курсом на Николаевщину;

БПЛА на Черкасщине в юго-западном направлении;

БпЛА на Днепропетровщине курсом на запад.



22:06 Объявлена воздушная тревога в Николаевской области.

Инфографика: alerts.in.ua

22:01 В Днепре снова прогремели взрывы, сообщает Суспільне.



21:57 Воздушные силы сообщили о пуске россиянами КАБов на востоке Харьковской области и на Сумщину. Также сообщается, что шахеды летят в направлении города Днепр.

21:29 Объявлена воздушная тревога на всей территории Черкасской области.

Инфографика: alerts.in.ua

21:25 Воздушные силы обновили данные о шахедах над Украиной:

БпЛА из Черкасской области на Кировоградщину;

БпЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину;

БпЛА на Полтавщине курсом на Черкасскую и Кировоградскую области;

БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении;

БпЛА с Харьковщины на Днепропетровщину.



21:23 Объявлена воздушная тревога в Кировоградской области.

Инфографика: alerts.in.ua

21:21 На Киевщине работает ПВО, сообщили в Киевской ОГА.

21:18 Объявлена воздушная тревога в Запорожской области.

Инфографика: alerts.in.ua

21:12 Шахеды летят в направлении города Черкассы, предупреждают Воздушные силы. Объявлена воздушная тревога в Донецкой области.

Инфографика: alerts.in.ua

20:58 Воздушные силы сообщили, что шахеды движутся в направлении городов Днепр и Харьков. Как сообщает Суспільне, в Днепре слышны звуки взрывов.

20:43 Объявлена воздушная тревога в Золотоношском и Черкасском районах Черкасской области.

Инфографика: alerts.in.ua

20:38 В результате падения обломков шахеда в Киевском районе Харькова вспыхнул пожар, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Позже он уточнил, что горит крыша частного дома, по предварительным данным, есть пострадавший.

20:34 Шахеды летят с Черниговщины в сторону Яготина на Киевщине, предупреждают Воздушные силы. В Киевской области (без Киева) и на всей территории Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Инфографика: alerts.in.ua

20:23 Объявлена воздушная тревога в городе Кривой Рог.

Инфографика: alerts.in.ua

20:12 Объявлена воздушная тревога в Самаровском и Павлоградском районах Днепропетровской области. Воздушные силы обновили данные о шахедах над Украиной:

БпЛА с севера курсом на Харьков;

БпЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину;

БпЛА на Харьковщине курсом на Полтавщину и Днепропетровщину;

БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.



Инфографика: alerts.in.ua

В 18:59 Воздушные силы сообщили о появлении угрозы шахедов на Сумщине, а в 18:05 предупредили о шахеде, который двигался в направлении города Сумы.

В 19:19 Воздушные силы заявили, что шахеды из Сумщины движутся на Харьковщину и Черниговщину, а шахеды на востоке Харьковщины движутся на запад.

В 19:26 Воздушные силы написали о шахедах, которые двигались с севера на Харьков, а в 19:37 Суспільне сообщило, что в Харькове прогремел взрыв.

В 19:45 мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Силы обороны сбили над Харьковом ударный дрон, и предупредил, что в небе над городом есть и другие вражеские беспилотники.

Кроме того, в 19:36 Воздушные силы сообщили о скоростной цели в Сумской области, которая двигалась в юго-западном направлении.

По состоянию на 20:00 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях (вместе с Харьковом).