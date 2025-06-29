Российские войска атаковали Запорожье и Полтавскую область: повреждены предприятия

В ночь на 29 июня российские войска нанесли очередные удары по промышленной инфраструктуре Украины. Под огнем оказались Запорожье и Кременчугский район Полтавской области.

Об этом сообщили руководители соответствующих областных военных администраций — Иван Федоров и Владимир Когут.

По словам Федорова, в результате ракетного удара было повреждено производственное помещение одного из предприятий в Запорожье. Детали повреждений уточняются.

На Полтавщине, по данным Когута, вражеская атака также была нацелена на объект промышленной инфраструктуры. В результате попадания возник пожар, на месте работают экстренные службы. Ночью сообщалось, что под массированным обстрелом снова был Кременчуг, где слышали серию взрывов. Воздушные силы сообщали о вражеских целях на город.

Обновлено в 7:20 Удары по Полтавщине были направлены на уничтожение промышленных предприятий и критической инфраструктуры, заявили в ГСЧС.

Спасатели показали, как спасли двух собак из-под руин.

В ночь на 29 июня Россия массированная атаковала Украину десятками групп шахедов, баллистикой и крылатыми ракетами, в частности Калибрами с моря и ракетами с самолетов Ту-95МС. В ряде городов прогремели взрывы, под ударом был и запад Украины. По предварительным данным мониторинговых каналов, атака является одним из самых массированных ударов по Украине.

Обстрелы гражданской и промышленной инфраструктуры указывают на продолжение тактики террора против тыловых регионов Украины.