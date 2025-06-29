В Полтаве в результате удара РФ поврежден железнодорожный вокзал

В результате массированной атаки в ночь на 29 июня получил повреждения вокзал Полтава-Южная (Фото: Суспільне Полтава)

В результате массированного комбинированного удара РФ в ночь на 29 июня получил повреждения вокзал Полтава-Южная. В частности, выбиты окна, двери, частично разрушены потолки. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Ударная волна также задела пригородный вокзал, вагоны и административные помещения.

Пассажиры и персонал на момент атаки находились в укрытиях, поэтому обошлось без пострадавших. Все поезда будут двигаться по графику.

Массированная атака РФ на Украину 29 июня — главное

В ночь на 29 июня Россия массированно атаковала Украину десятками групп шахедов, баллистикой и крылатыми ракетами, в частности Калибрами с моря и ракетами с самолетов Ту-95МС.

Удары по Полтавщине были направлены на уничтожение промышленных предприятий и критической инфраструктуры, сообщили в ГСЧС.

В Дрогобыче Львовской области исчез свет в некоторых районах. В Ивано-Франковской области обломки вражеских целей упали на территории частных хозяйств Рогатинской и Большовцовской общин Ивано-Франковского района. В селе Нараевка пострадала женщина, ее госпитализировали.

В Смеле Черкасской области пострадали шесть человек в результате удара по многоэтажке.

Как сообщили в Воздушных силах, российские войска атаковали Украину 537 воздушными целями и осуществили самую массированную атаку.

Предыдущая включала 499 целей РФ (20 ракет и 479 дронов) в ночь на 9 июня 2025 года.

В ходе отражения атаки РФ погиб пилот F-16, летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко.