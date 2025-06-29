«Это был суперинтеллект группы». Мама Джуса и вдова Мунфиша рассказали о погибшем пилоте F-16 Максиме Устименко — фото

29 июня, 10:40
Поделиться:
Пилот Максим Устименко погиб в ночь на 29 июня, отражая массированную атаку РФ (Фото: Лилия Аверьянова / Faccebook)

Пилот Максим Устименко погиб в ночь на 29 июня, отражая массированную атаку РФ (Фото: Лилия Аверьянова / Faccebook)

В Сети опубликовали фото летчика 1-го класса, подполковника Максима Устименко, который погиб в ночь на 29 июня во время отражения массированного воздушного нападения РФ.

Снимком на своей странице в Instagram поделилась Юлия Месь — жена погибшего пилота Алексея Меся (позывной Мунфиш).

«Мы продолжаем терять лучших. Максим Устименко и Алексей Месь», — подписала фото Юлия.

Реклама

mes_yulia / Instagram
Фото: mes_yulia / Instagram

Максим Устименко был однокурсником Андрея (Джуса) Пильщикова, также украинского летчика, погибшего в авиакатастрофе 25 августа 2023 года на Житомирщине.

Об этом рассказала мама Джуса Лилия Аверьянова.

«Макс, парень из стали. Всегда стремился быть лучшим. Лучше всего защищать Украину. Это был суперинтеллект группы, замечательный айтишник. Но у него были большие, крепкие крылья. Большая ответственность. Большая преданность делу. Он должен был бы стать Маршалом Авиации. Вместе с Андреем с первого курса, вместе навеки в небе», — написала Аверьянова.

https://www.facebook.com/lilia.aver.anova.908947/posts/pfbid02w8B9nRGqQR3V1gcmL6jq5iqmEjFHV71h3TvLkGeStAAghoyky1fBXpWPPMoenNRGl

Ранее 29 июня в Воздушных силах ВС Украины сообщили, что Максим Устименко погиб в ночь на воскресенье, отражая воздушное нападение РФ.

«Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней — его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел», — рассказали в ВС ВСУ.

Читайте также:
Рекордный удар РФ по Украине: взрывы слышали на Прикарпатье, во Львове, Николаеве, Запорожье, Днепре, Кременчуге, Киеве — главное о последствиях

В ночь на 29 июня (с 19:00 28 июня) Россия атаковала Украину 537 средствами воздушного нападения — дронами, аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал, баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, ракетами Х-101/Искандер-К, ракетами Калибр, а также зенитными управляемыми ракетами С-300.

Как сообщали в ПС ВСУ, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 475 средств воздушного нападения врага, 249 были сбиты огневыми средствами, 226 — локационно потеряны.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   F-16 Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies