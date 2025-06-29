В Сети опубликовали фото летчика 1-го класса, подполковника Максима Устименко, который погиб в ночь на 29 июня во время отражения массированного воздушного нападения РФ.

Снимком на своей странице в Instagram поделилась Юлия Месь — жена погибшего пилота Алексея Меся (позывной Мунфиш).

«Мы продолжаем терять лучших. Максим Устименко и Алексей Месь», — подписала фото Юлия.

Реклама

Фото: mes_yulia / Instagram

Максим Устименко был однокурсником Андрея (Джуса) Пильщикова, также украинского летчика, погибшего в авиакатастрофе 25 августа 2023 года на Житомирщине.

Об этом рассказала мама Джуса Лилия Аверьянова.

«Макс, парень из стали. Всегда стремился быть лучшим. Лучше всего защищать Украину. Это был суперинтеллект группы, замечательный айтишник. Но у него были большие, крепкие крылья. Большая ответственность. Большая преданность делу. Он должен был бы стать Маршалом Авиации. Вместе с Андреем с первого курса, вместе навеки в небе», — написала Аверьянова.

Ранее 29 июня в Воздушных силах ВС Украины сообщили, что Максим Устименко погиб в ночь на воскресенье, отражая воздушное нападение РФ.

«Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней — его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел», — рассказали в ВС ВСУ.

В ночь на 29 июня (с 19:00 28 июня) Россия атаковала Украину 537 средствами воздушного нападения — дронами, аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал, баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, ракетами Х-101/Искандер-К, ракетами Калибр, а также зенитными управляемыми ракетами С-300.

Как сообщали в ПС ВСУ, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 475 средств воздушного нападения врага, 249 были сбиты огневыми средствами, 226 — локационно потеряны.