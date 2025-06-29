В Харьковской области российский дрон попал в гражданскую машину, погиб мужчина

В Харьковской области утром 29 июня российский беспилотник попал в гражданский автомобиль, в результате чего погиб один человек, еще один получил ранения. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, около 08:30 дрон ударил по машине, которая двигалась в направлении села Приколотное. В результате атаки погиб 60-летний мужчина, 59-летний мужчина получил взрывное ранение.

В ночь на 29 июня Россия массированно атаковала Украину десятками групп шахедов, баллистикой и крылатыми ракетами, в частности Калибрами с моря и ракетами с самолетов Ту-95МС. В ряде городов прогремели взрывы, под ударом оказался запад Украины.

Удары по Полтавщине были направлены на уничтожение промышленных предприятий и критической инфраструктуры, сообщили в ГСЧС.

В Дрогобыче Львовской области исчез свет в некоторых районах. В Ивано-Франковской области обломки вражеских целей упали на территории частных хозяйств Рогатинской и Большовцовской общин Ивано-Франковского района. В селе Нараевка пострадала женщина, ее госпитализировали.

В Смеле Черкасской области пострадали шесть человек в результате удара по многоэтажке.

Как сообщили в Воздушных силах, российские войска атаковали Украину более 500 воздушными целями.