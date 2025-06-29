Украина потеряла еще один F-16: в ходе отражения массированной атаки РФ погиб летчик Максим Устименко

Во время массированной атаки РФ в ночь на 29 июня, на самолете F-16 погиб 32-летний летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Об этом сообщили Воздушные силы.

По данным военных, пилот применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

«Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел… Погиб как Герой!» — написали в Воздушных силах.

Это стало четвертой потерей истребителя F-16.

В ночь на 29 июня российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Украине с применением ракет различных типов и ударных БпЛА. Всего было выпущено более 500 воздушных целей, отметили в Воздушных силах.

По словам военных, к отражению массированной атаки были привлечены все имеющиеся средства Сил обороны, которые могут работать по средствам воздушного нападения противника. В частности, самолеты F-16, пилоты которых уничтожили десятки шахедов.

«Работа украинских истребителей является крайне опасной и рискованной, как при ударах по наземным целям противника, так и во время отражения воздушных атак. Но несмотря на все, наши летчики героически выполняют боевые задачи, достигая максимальных результатов», — написали в Воздушных силах.

3 июня начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат подтвердил потерю трех истребителей F-16.

26 августа 2024 года произошла первая катастрофа F-16 в Украине. В результате аварии погиб подполковник ВСУ Александр Месь.

12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов.

16 мая в ВС ВСУ сообщили о потере связи с самолетом F-16, который выполнял задачи по отражению воздушного нападения противника. Пилот катапультировался.