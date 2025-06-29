«Прицельно по гражданской инфраструктуре». В Смеле количество пострадавших в результате атаки РФ возросло до 11, среди раненых — дети
В Смеле продолжается ликвидация последствий масштабной атаки врага (Фото: Игорь Табурец / Telegram)
В ночь на 29 июня во время массированной атаки на Украину российские захватчики нанесли ракетно-дроновой удар по городу Смела Черкасской области.
Обновлено 14:40 Число пострадавших в Смеле возросло до 11, среди них — двое детей.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
По его словам, значительно повреждены три девятиэтажки, частные дома, а также автомобили.
«По предварительным данным, в черте города зафиксировано падение трех ракет и восьми БпЛА. Враг прицельно бил по гражданской инфраструктуре. Пострадали также по меньшей мере четыре учебных заведения, психбольница. Практически полностью разрушен учебный корпус колледжа Национального университета пищевых технологий. Накануне там был выпуск младших бакалавров», — рассказал начальник Черкасской ОВА.
Ранее 29 июня Табурец сообщал о шести пострадавших.
«Шесть пострадавших. Из них один — ребенок. Им оказывают необходимую помощь. По предварительным данным, повреждены три девятиэтажки. Существенно разрушен также местный колледж Национального университета пищевых технологий», — говорится в сообщении.
Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки, развернут оперативный штаб.
Сначала Игорь Табурец писал о трех пострадавших в результате атаки.
По данным Воздушных сил ВС Украины, в ночь на воскресенье российские оккупанты применили в атаке на Украину более 500 дронов и ракет.
«К отражению массированной атаки были привлечены все имеющиеся средства Сил обороны, которые могут работать по средствам воздушного нападения противника», — сообщили в ВС ВСУ.