Россияне нанесли удар по промышленной инфраструктуре Львовской области, в Дрогобыче частично пропал свет

В ночь на 29 июня российские оккупанты нанесли удар по Львовской области , в результате чего в Дрогобыче пропал свет в некоторых районах.

Об этом сообщил председатель Дрогобычской РГА Степан Кулиняк.

Он уточнил, что российские оккупанты атаковали район дронами и ракетами.

В результате атаки возник масштабный пожар.

На месте работают все экстренные службы, информация уточняется.

Из-за обстрелов в части Дрогобыча пропала электроэнергия. Энергетики уже занимаются восстановлением ее подачи.

Погибших или травмированных нет.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что россияне пытались нанести удары по критической инфраструктуре.

Во Львове не пострадал ни один человек и ни одно гражданское здание.

По данным Воздушных сил ВС Украины, в ночь на воскресенье российские оккупанты применили в ходе атаки на Украину более 500 дронов и ракет.

«К отражению массированной атаки были привлечены все имеющиеся средства Сил обороны, которые могут работать по средствам воздушного нападения противника», — сообщили в ВС ВСУ.

В частности, пилоты самолетов F-16 уничтожили десятки шахедов.