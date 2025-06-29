«Давно такого не было». Ким рассказал об особенностях ночной атаки РФ на Николаев

В ночь на 29 июня российские войска атаковали город Николаев баллистическими ракетами, запущенными из временно оккупированного Крыма.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона Єдині новини.

«Ночью враг атаковал баллистическими ракетами Николаев. Это были шесть пусковых из Крыма. Если честно, я считал, что их четыре, потому что две уничтожили ATACMS наши, но, видимо, довезли еще две установки, и они все работали по городу Николаев. Три кассетные, три обычные. Давно такого не было», — отметил Ким.

По его словам, захватчики атаковали предприятия, жертв нет.

Ким также добавил, что логики в атаках врага не прослеживается, и они бьют, «когда им заблагорассудится».

«Видимо, идет команда у них, что надо терроризировать людей и атаковать населенные пункты и ракетами, и дронами», — отметил глава Николаевской ОВА.

Ранее 29 июня Виталий Ким сообщил, что ночью около 01:28 враг атаковал город баллистикой и с 02:56 — несколькими группами Shahed 131/136. Под ударом был объект инфраструктуры.

«Возник пожар, который был ликвидирован спасателями. Повреждены складские здания. Пострадавших нет», — написал Ким в своем Telegram-канале.

Позже он уточнил, что на Николаевщине в ночь на 29 июня было уничтожено 19 БпЛА типа Shahed 131/136.

Рекордный удар РФ в ночь на 29 июня — главное

В ночь на воскресенье (с 19:00 28 июня) Россия атаковала Украину 537 средствами воздушного нападения:

477 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал, семью баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, 41 крылатой ракетой Х-101/Искандер-К, пятью крылатыми ракетами Калибр и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300.

По данным Воздушных сил ВС Украины, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 475 средств воздушного нападения противника, 249 сбиты огневыми средствами, 226 — локационно потеряны.

«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в шести локациях, падение сбитых (обломки) в восьми локациях», — говорилось в сообщении.

Во время отражения атаки, погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Пилот F-16 применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей, но во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Как сообщали в ВС ВСУ, Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел.