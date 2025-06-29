Ночью РФ атаковала Николаев дронами и баллистикой: поврежден объект инфраструктуры

29 июня, 08:06
Российские войска атаковали Николаев (Фото: via Думская / Telegram)

В ночь на воскресенье, 29 июня, российские войска атаковали Николаев баллистикой и несколькими группами дронов Shahed 131/136. Под ударом был объект инфраструктуры, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, возник пожар, который уже ликвидировали спасатели, повреждены складские здания. Пострадавших нет.

28 июня в 07:32 оккупанты совершили артиллерийский обстрел и дважды атаковали FPV-дронами Куцурубскую громаду. В результате удара в селе Дмитровка поврежден частный дом. Также в результате атаки FPV-дроном в селе Лупарево Галициновской громады поврежден дачный дом. Пострадавших нет.

28 июня в 16:40 враг атаковал FPV-дроном город Очаков Очаковской громады. Пострадавших также нет.

Российские войска атаковали Запорожье и Полтавскую область: повреждены предприятия

В ночь на 29 июня Россия массированно атаковала Украину десятками групп шахедов, баллистикой и крылатыми ракетами, в частности Калибрами с моря и ракетами с самолетов Ту-95МС. В ряде городов прогремели взрывы, под ударом был также запад Украины. По предварительным данным мониторинговых каналов, атака стала одним из самых массированных ударов по Украине.

Удары по Полтавской области были направлены на уничтожение промышленных предприятий и критической инфраструктуры, сообщили в ГСЧС.

Редактор: Виктория Горевая

Виталий Ким Война России против Украины Российская агрессия Обстрел Николаев Николаевская область

