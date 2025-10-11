Генератор в Киеве во время отключения света после массированного российского удара по энергетике 10 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Войска страны-агрессора России все чаще наносят удары по меньшим региональным энергетическим объектам Украины, которые, вероятно, имеют ограниченную защиту средствами противовоздушной обороны Patriot. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) 10 октября.

Аналитики проанализировали массированный комбинированный удар РФ по Украине в пятницу, который в основном был направлен против энергетической инфраструктуры и гражданских целей.

Реклама

«ISW продолжает оценивать, что Россия предоставляет приоритет ударам по гражданской и энергетической инфраструктуре, чтобы продолжить свою длительную кампанию по подрыву энергетической безопасности Украины накануне зимы 2025−2026 годов и деморализации украинского населения», — сказано в заключении.

Фото: ISW

Институт изучения войны также считает, что российские удары по украинской энергетике, которые становятся все более интенсивными, доказывают незаинтересованность диктатора Владимира Путина в мире.

Параллельно с атаками на Украину и торможением мирных инициатив Кремль стремится завоевать расположение США, чтобы нормализовать отношения и получить экономические и политические выгоды.

Также кремлевские чиновники продолжают длительные усилия по дискредитации Украины и Европы, перекладывая свою вину за торможение мирных переговоров, оценивает ISW.

Массированная атака РФ на энергетику Украины 10 октября — что известно

В ночь на 10 октября РФ нанесла удар по энергосистеме Украины 497 средствами воздушного нападения, в том числе 465 дронами и 32 ракетами. ПВО обезвредила 420 целей.

Укрэнерго вводила аварийные отключения света в Киеве и 9 областях. В ДТЭК сообщили о повреждении оборудования ТЭС.

В результате атаки в Киеве пострадали 12 человек. Город был частично без света и без водоснабжения.

В Запорожье были повреждены газовые объекты, потребителям временно отключали подачу газа. В городе погиб 7-летний ребенок, семеро пострадавших.

Также россияне осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, на энергетических объектах возникли пожары. В Кривом Роге трое пострадавших.

В Киевской ОВА сообщали, что без света были десятки тысяч потребителей Бориспольского и Броварского районов. Последствия удара РФ также фиксируют в Черкасской области, где в Каневе пострадали 10 человек, и на Полтавщине.

11 октября в ДТЭК сообщили о запитке 800 тысяч потребителей в Киеве, отмене экстренных отключений в киевской и Днепропетровской областях.