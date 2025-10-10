Игнат назвал особенностью ночного удара РФ большое количество баллистики и рассказал, как справились ЗРК Patriot

Особенностью российской комбинированной атаки на Украину в ночь на пятницу, 10 октября, стало применение страной-агрессором большого количества баллистических ракет и рассредоточение удара по нескольким регионам.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Кроме двух аэробаллистических Кинжалов, было применено 14 баллистических ракет Искандер-М/ KN-23. Этими баллистическими ракетами атаковали с разных направлений, основной удар — по критической инфраструктуре, энергетика врага интересует как основная цель и объекты газодобывающей сферы», — сказал Игнат.

Он подчеркнул, что противовоздушная оборона Украины сбивала российскую баллистику системами ПВО Patriot, которые перехватили один Кинжал и четыре Искандер-М/KN-23.

Игнат пояснил, что радиус действия Patriot составляет примерно 25 километров.

«Поэтому можно себе только представить, сколько нам надо тех систем, чтобы закрыть хотя бы наши областные центры с объектами критической инфраструктуры, от которых зависит жизнь украинцев», — подчеркнул он.

Массированный удар РФ по Украине 10 октября — что известно

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия ночью нанесла удар по Украине 497 средствами воздушного нападения, в том числе 465 дронами и 32 ракетами. ПВО обезвредила 420 целей.

В результате атаки в Киеве пострадали 12 человек, в Печерском районе осколки шахеда попали в многоэтажку, также последствия удара фиксируют в Голосеевском, Деснянском и Подольском районах. Столица частично обесточена, есть перебои с водоснабжением.

В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа. В городе погиб 7-летний ребенок, семеро пострадавших.

Также россияне осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, на энергетических объектах возникли пожары. В Кривом Роге трое пострадавших.

В Киевской области без света были 28 тысяч потребителей Бориспольского и Броварского районов. Последствия удара РФ также фиксируют в Черкасской области, где в Каневе пострадали 10 человек, и на Полтавщине.

Укрэнерго заявила об аварийных отключениях света в Киеве и 9 областях. В ДТЭК сообщили о повреждении оборудования ТЭС.

Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за обесточивания сети.