Комбинированный удар по Украине. В ВСУ показали моменты уничтожения российских БпЛА и ракеты в ночь на 10 октября — видео

10 октября, 13:57
Вражеская цель перед уничтожением (Фото: Скриншот видео / Воздушные силы ВСУ / Telegram)

Вражеская цель перед уничтожением (Фото: Скриншот видео / Воздушные силы ВСУ / Telegram)

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины обнародовали кадры уничтожения российских беспилотников и ракеты в ночь на пятницу, 10 октября.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

«На видео — уничтожение вражеской ракеты и ударных БпЛА в ночь на 10 октября 2025 года в зоне ответственности Воздушного командования Восток», — говорится в коротком комментарии к кадрам.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1976606132769628348

Массированная атака России на энергосистему Украины 10 октября — что известно

В ночь на 10 октября Россия выпустила по Украине 497 средств воздушного нападения, в том числе 465 дронов и 32 ракеты. ПВО обезвредила 420 целей.

Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. В Киеве в результате атаки пострадали 12 человек, в Печерском районе осколки шахеда попали в многоэтажку. ДТЭК сообщила о частичном обесточивании Киева, также в столице перебои с водоснабжением.

В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа. В городе погиб 7-летний ребенок, пятеро пострадавших.

Также россияне осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, на энергетических объектах возникли пожары. В Кривом Роге трое пострадавших.

Последствия удара РФ также фиксируют в Черкасской и Полтавской областях. Укрэнерго заявила об аварийных отключениях света в Киеве и 9 областях. Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за обесточивания сети.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Ракеты Видео Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины шахеды

