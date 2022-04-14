Почти 20 тыс. убитых и 753 танка. За семь недель вторжения потери России в Украине достигли исторических масштабов — сравниваем в цифрах 14 апреля, 15:47 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Украинский военный осматривает российскую технику, на переднем плане — форменная шапка одного из оккупантов (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

На исходе седьмой недели войны потери России в Украине вплотную приблизились к 20 тыс. убитых. По состоянию на 14 апреля армия оккупантов потеряла в боях на украинской земле 19,9 тыс. человек, по данным Генштаба ВСУ.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Другие потери российской армии за семь недель войны:



танков — 753,

боевых бронированных машин — 1968,

артиллерийских систем — 366,

РСЗО ( ракетные системы залпового огня) — 122,

ракетные системы залпового огня) — 122, средства ПВО — 64,

самолетов — 160,

вертолетов — 144,

автомобильной техники — 1437,

корабли/катера — 7,

цистерн с ГСМ ( горюче-смазочными материалами) — 76,

горюче-смазочными материалами) — 76, БПЛА оперативно-тактического уровня — 134.

специальная техника — 25.

пусковые установки ОТРК/ТРК ( оперативно-тактических ракетных комплексов) — 4.

Видео дня

НВ поясняет масштаб этих цифр на ряде исторических примеров.

Почти 20 тысяч убитых россиян за семь недель вторжения — это много?

Больше, чем СССР потерял в Афганистане за 10 лет войны (1979−1989) — тогда, по официальным данным, погибли около 15 тысяч советских военнослужащих, были ранены около 54 тыс. человек.

Больше, чем Россия официально потеряла за две чеченские войны. Во время первой «кампании» в Чечне 1994−1996 годов РФ потеряла, по официальным данным, около 6 тыс. погибших и пропавших (хотя Комитет солдатских матерей заявлял о 14 тыс.). А во время второй чеченской войны (самое ожесточенное противостояние продолжалось в 1999 — 2000 годах, движение сопротивления до 2009-го) погибло как минимум 7,4 тыс. российских военных.

Больше, чем армия США потеряла за 20 лет в Ираке и Афганистане: во время иракской кампании 2003−2011 годов в этой стране погибли около 4,5 тыс. солдат США, а в Афганистане (2001−2021) армия США потеряла 2,4 тыс. военных (совокупно 6,9 тыс. погибших американских военнослужащих в двух войнах за два десятилетия).

Более трети потерь американцев во Вьетнамской войне. Война во Вьетнаме продолжалась 20 лет: с ноября 1955 по апрель 1975 года. США активно участвовали в боевых действиях с 1965 по 1973 год, за это время американская армия потеряла в этой войне 58 тыс. 281 солдата (включая 47,4 тыс. прямых боевых потерь). Это означает, что потери российской армии в Украине за семь недель вторжения уже составили примерно 34% от числа американцев, погибших за 8 лет участия США во Вьетнамской войне.



Втрое больше потерь боевиков «ЛНР» и «ДНР» за все предыдущие годы войны. Точные оценки совокупного числа убитых террористов «Л/ДНР» с начала вторжения России в Украину в 2014 году неизвестно. Однако в феврале 2021 года Управление верховного комиссара ООН оценило общее число погибших «членов вооруженных групп» на Донбассе в 5 700 человек (с 14 апреля 2014 по 31 января 2021 года). К этой цифре можно добавить недавнюю оценку Командования объединенных сил ВСУ, согласно которой за весь 2021 год на Донбассе погибли 318 боевиков и представителей оккупационных сил. В таком случае потери боевиков «Л/ДНР» за почти восемь лет войны (без учета нового вторжения) достигают 6 тыс. человек. Российских военных за первые недели войны погибло более чем втрое больше (19,9 тыс.).

Больше, чем численный состав некоторых армий западных стран. Менее 20 тыс. военнослужащих, к примеру, насчитывают вооруженные силы:

Кипра — 16 тыс.

Словении — 14 тыс.

Словакии — 13 тыс.

Ирландии — 12,7 тыс.

Больше, чем число погибших представителей служб безопасности Ирака после свержения режима Саддама Хуссейна. После того как в результате вторжения США режим Хуссейна пал, в 2004—2017 годах в Ираке погибло 17,5 тыс. представителей иракских сил безопасности — включая военнослужащих и полицейских. Более 15 тыс. из них — с января 2004 г. по декабрь 2009 года. Россия же потеряла за полтора месяца масштабной войны в Украине 19,9 тыс. человек.

144 сбитых вертолета

За семь недель войны в Украине РФ потеряла 144 вертолета — больше, чем за время четырех своих предыдущих войн (83 единицы):

в первую чеченскую войну Россия потеряла 21 вертолет,

во вторую чеченскую — 36,

за время вторжения в Грузию — три вертолета,

в Сирии — 23 вертолета.

160 уничтоженных самолетов

Такие потери превышают общую численность боевых самолетов в воздушных силах многих других государств (по данным Генштаба ВСУ):

Великобритании — 142

Казахстана — 120

Польши — 112

Беларуси — 105

753 подбитых танка

Такое количество потерянных танков превышает их число в некоторых армиях мира, например:

Беларусь — 601

Франция — 406

Испания — 327

Казахстан — 310



Италия — 200

Великобритания — 227

Кроме того, 753 уничтоженных российских танка — это больше, чем совокупные потери сторон в нескольких крупнейших танковых битвах Второй мировой:

в битве под Прохоровкой ( июнь 1943 года, сейчас территория России) — сражении между бронетанковыми частями германской и советской армий в ходе оборонительного этапа Курской битвы — СССР потерял не менее 328 танков, нацистская Германия — около 70 ( суммарно 398 танков)

июнь 1943 года, сейчас территория России) — сражении между бронетанковыми частями германской и советской армий в ходе оборонительного этапа Курской битвы — СССР потерял не менее 328 танков, нацистская Германия — около 70 в битва при Анню ( май 1940, Бельгия) — крупнейшем на тот момент танковым сражением в истории — франко-бельгийские союзные войска потеряли минимум 121 танк ( уничтоженными или поврежденными), нацистские — по меньшей мере 160 (суммарно 281 танк)

май 1940, Бельгия) — крупнейшем на тот момент танковым сражением в истории — франко-бельгийские союзные войска потеряли минимум 121 танк уничтоженными или поврежденными), нацистские — по меньшей мере 160 в битве под Варшавой ( июль-август 1944, Польша) — крупнейшем танковом сражение Второй мировой на территории Польши — армия СССР потеряла примерно 284 танка и САУ, силы нацистской Германии — не менее 213 танков и САУ (суммарно 497 танков и САУ)

1 ракетный крейсер — флагман Черноморского флота

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Серьезный пожар на корабле подтвердили в Минобороны РФ (не уточнив его причины), его видно и на видеозаписи турецкого агентства Anadolu.

В ночь на 14 апреля турецкие и румынские СМИ сообщали о том, что крейсер затонул, в оперативном командовании Юг ВСУ также рассказали, что после ракетных ударов корабль перевернулся и начал тонуть.

Если эта информация подтвердится, то затопление крейсера Москва станет самой крупной боевой потерей всех флотов мира с 1982 года, пишет Медуза. Тогда во время Фолклендской войны британская подлодка потопила крейсер Генерал Бельграмо ВМС Аргентины водоизмещением 10 800−12 500 тонн. Водоизмещение крейсера Москва составляет 9800−11 300 тонн.

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