Крейсер Москва после ракетных ударов перевернулся и начал тонуть — оперативное командование Юг

14 апреля, 14:00
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Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Roy Madhur)

Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Roy Madhur)

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После ракетных ударов российский крейсер Москва перевернулся и начал тонуть.

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Как сообщил офицер Оперативного командования Юг Владислав Назаров, крейсер был поражен ракетами Нептун в Черноморской операционной зоне и получил значительные повреждения.

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Командування Південь про ураження крейсера Москва

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«Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса перевернули крейсер и он начал тонуть», — сказал Назаров.

По информации офицера, для высадки десанта на одесское побережье условия неблагоприятные, однако угроза ракетных атак как с моря, так и с временно оккупированного Крыма остается.

https://www.youtube.com/watch?v=Q7eteqX9vFY

Накануне глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что украинские ракеты Нептун нанесли крейсеру Москва серьезные повреждения.

«Подтвердили, что ракетный крейсер Москва пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Стоящие на страже Черного моря ракеты Нептун нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения», — написал он в Telegram.

Минобороны России подтвердило пожар на крейсере Москва после того, как по нему ударили украинские ракеты Нептун.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черное море Ракетные удары Война России против Украины Крейсер Москва

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