«План был такой?» В Минооброны Британии перечислили провалы армии РФ за время войны в Украине 12 апреля, 22:27 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты в Мариуполе, 4 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Минобороны Британии прокомментировало заявления властей РФ о том, что война в Украине, которую Кремль называем «спецоперацией», идет по плану.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

«Российский план провалился. По меньшей мере шесть российских генералов были убиты в течение конфликта. Российские солдаты выступают против своего командования. 2151 единица российской техники, артиллерии и самолетов была повреждена, брошена, уничтожена или захвачена», — сообщается в видео опубликованном на сайте Минобороны Британии в Twitter.

Видео дня

В министерстве подчеркнули, что российские войска понесли тяжелые потери и были вынуждены вернуться в Беларусь и Россию для реорганизации. В Минобороны Британии напомнили, что оккупанты даже случайно сбили собственный самолет.

«План действительно был такой?» — добавили в Минобороны.

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