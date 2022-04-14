В Сети распространяют видео горящего российского крейсера Москва. На самом деле оно было снято несколько лет назад
Кадр видео, которое выдают за инцидент с крейсером Москва (Фото:Скриншот Anadolu)
В Сети обнародовали видео с якобы горящим крейсером Москва, который является флагманом Черноморского флота РФ. На самом деле оно было снято в 2019 году и запечатлело инцидент с другим судном.
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Соответствующие кадры были опубликованы в четверг, 14 апреля, турецким новостным агентством Anadolu. Позже видео было удалено.
Информации о потерях российской стороны на данное время нет.
В Минобороны РФ заявили, что экипаж судна уже эвакуирован.
«В результате пожара на ракетном крейсере сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения», — говорится в сообщении ведомства.
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