В Сети распространяют видео горящего российского крейсера Москва. На самом деле оно было снято несколько лет назад

14 апреля, 13:39
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Кадр видео, которое выдают за инцидент с крейсером Москва (Фото:Скриншот Anadolu)

Кадр видео, которое выдают за инцидент с крейсером Москва (Фото:Скриншот Anadolu)

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В Сети обнародовали видео с якобы горящим крейсером Москва, который является флагманом Черноморского флота РФ. На самом деле оно было снято в 2019 году и запечатлело инцидент с другим судном.

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Соответствующие кадры были опубликованы в четверг, 14 апреля, турецким новостным агентством Anadolu. Позже видео было удалено.

Видео дня
https://twitter.com/grtw3000/status/1514483920221450242

Информации о потерях российской стороны на данное время нет.

В Минобороны РФ заявили, что экипаж судна уже эвакуирован.

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«В результате пожара на ракетном крейсере сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения», — говорится в сообщении ведомства.

Командування Південь про ураження крейсера Москва

https://www.youtube.com/embed/6zgnDzdWw-0
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Черноморский флот РФ Нептун Война России против Украины Крейсер Москва

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