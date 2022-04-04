Потери России в Украине достигли размеров других армий мира: Генштаб опубликовал инфографику
Потери РФ в Украине превысили численность армий Ирландии, Словакии, Словении и Кипра (Фото:Генштаб)
Потери России за 40 дней войны против Украины достигли размеров некоторых армий мира.
Война России против Украины — главные события 4 апреля
Соответствующую инфографику опубликовал Генштаб.
За время войны в Украине РФ потеряла уже 18 300 военных — это больше, чем личный состав армий таких стран, как Ирландия, Словакия, Словения, Кипр.
«Вторая армия мира — первая по потерям», — отметили в Генштабе.
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