Россия потеряла в Украине больше вертолетов, чем за время четырех предыдущих войн — Минобороны
За 45 дней войны против Украины РФ потеряла 137 вертолетов (Фото:Мілітарний)
За 45 дней войны против Украины РФ потеряла 137 вертолетов. Это больше, чем за время четырех предыдущих войн.
Война России против Украины — главные события 12 апреля
Об этом сообщает Министерство обороны в Украине.
Отмечается, что в первую чеченскую войну Россия потеряла 21 вертолет, во вторую чеченскую — 36, за время вторжения в Грузию — три вертолета, в Сирии — 23 вертолета.
Всего за четыре войны Россия потеряла 83 вертолета.
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