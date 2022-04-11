Россия потеряла в Украине больше вертолетов, чем за время четырех предыдущих войн — Минобороны 11 апреля, 15:13 Цей матеріал також доступний українською За 45 дней войны против Украины РФ потеряла 137 вертолетов (Фото:Мілітарний)

За 45 дней войны против Украины РФ потеряла 137 вертолетов. Это больше, чем за время четырех предыдущих войн.



Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщает Министерство обороны в Украине.

Отмечается, что в первую чеченскую войну Россия потеряла 21 вертолет, во вторую чеченскую — 36, за время вторжения в Грузию — три вертолета, в Сирии — 23 вертолета.

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Всего за четыре войны Россия потеряла 83 вертолета.

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