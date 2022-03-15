Россия понесла потерь в Украине больше, чем за две войны в Чечне — Зеленский

15 марта, 04:51
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Россия потеряла в войне с Украиной сотни танков (Фото:Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Россия потеряла в войне с Украиной сотни танков (Фото:Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в войне против Украины РФ понесла больше потерь, чем в двух чеченских войнах.

В своем видеообращении украинский лидер отметил, что уже скоро количество сбитых вертолётов России достигнет сотни единиц, а число потерянных боевых самолетов уже составляет 80.

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«Сотни танков, тысячи единиц другой техники. За 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне. Ради чего?», — выразил неудомение Зеленский.

Кроме того, он заявил, что украинские защитники успешно используют технику, брошенную российскими оккупантами, и что российские войска стали поставщиками техники для украинской армии.

Также Зеленский призвал российских солдат и офицеров сдаваться. По его словам, в украинском плену к ним будут относиться лучше, чем в российской армии.

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По данным Генштаба ВСУ, за 18 дней полномасштабной войны Россия потеряла более 12 тысяч человек личного состава (вероятно, речь идет об убитых и раненых), 389 танках, 1249 боевых бронированных машинах, 150 артиллерийских системах, 77 самолетах и 90 вертолетах.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Чеченская война Война России против Украины

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