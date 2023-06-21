Все риски катастрофы на ЗАЭС. Что известно о «фукусимском» сценарии, минировании объектов станции и других угрозах, созданных оккупантами 21 июня, 18:26 Сюжет Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС (Фото:International Atomic Energy Agency/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты заминировали пруд-охладитель на Запорожской атомной электростанции, сообщил 20 июня руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Его предупреждение привлекло новое внимание к созданным россиянами угрозам катастрофы на ЗАЭС, особенно после уничтожения Каховской ГЭС Россией.

NV собрал главное, что известно о таких угрозах и возможных сценариях новой техногенной аварии на ЗАЭС в результате действий российских оккупантов, которые продолжают удерживать там технику и оружие, а также обстреливать станцию.



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20 июня глава украинской разведки Кирилл Буданов дал несколько комментариев в эфире телемарафона. В частности он ответил на вопрос о возможных угрозах для ЗАЭС, сообщив о дополнительном минировании станции российскими военными.

«К сожалению, по состоянию на данный момент определенная угроза есть. Еще раз говорю: определенная. Потому что ЗАЭС как находилась, так и находится под временным контролем оккупационных войск. И правда в том, что уничтожив плотину, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям, которые работают на ЗАЭС. Это первое. Но второе, самое страшное, что за это время ЗАЭС была дополнительно заминирована и, что самое страшное, заминирован именно охладитель», — сказал Буданов.

По его словам, если оккупанты «выведут его из строя путем подрыва, велика вероятность того, что будут значительные проблемы».

Инфографика: NV

Как работает ЗАЭС сейчас: что такое « холодная остановка» энергоблоков и какие проблемы для станции уже создал подрыв Каховской ГЭС

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре еще в начале марта 2022 года. С тех пор россияне контролируют станцию, фактически удерживая в плену ее украинский персонал. ЗАЭС не производит энергию с сентября 2022 года, когда был остановлен последний энергоблок станции, который до того питал только собственные нужды ЗАЭС.

По состоянию на начало 2023 года четыре из шести энергоблоков ЗАЭС находились в режиме «холодного останова», что минимизирует риск техногенной катастрофы в случае попадания ракеты или другой чрезвычайной ситуации. В таком режиме температура снижения первого контура энергоблока уменьшается с 275 до 70 градусов, процесс занимает несколько суток. После этого энергоблоки, переведенные в «холодный» режим останова, в случае полного обесточивания могут выдержать значительно дольше, прежде чем произойдет катастрофа с расплавлением активной зоны реактора.

Два энергоблока ЗАЭС (пятый и шестой), которые оставались в режиме горячего останова, зимой 2022/2023 годов не переводили в холодный останов, чтобы иметь возможность производить пар для поставки тепла и горячей воды в Энергодар. В конце зимы Государственная инспекция ядерного регулирования Украины выдала решение о переводе энергоблоков № 5 и № 6 в холодный останов.

Шестой энергоблок ЗАЭС перевели в такой режим еще в апреле 2023 года, а вот перевод в холодный останов последнего реактора № 5 оккупанты затягивают месяцами. В «горячем» режиме остановки он продолжает потреблять воду из пруда-охладителя, который наполнялся из Каховского водохранилища — хотя и значительно меньше, чем если бы работал на полную мощность.

Когда же в ночь на 6 июня 2023 года Россия взорвала Каховскую ГЭС и водохранилище начало опустошаться (сейчас оно фактически уничтожено), Укргидроэнерго и МАГАТЭ сразу указали на дополнительные риски для ЗАЭС — в том числе и из-за рисков для пруда-охладителя станции.

«Неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС», — добавили специалисты Укргидроэнерго.

А гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси напомнил, что хотя все шесть реакторов ЗАЭС остановлены, им все еще нужна вода для охлаждения, чтобы предотвратить расплавление топлива и возможный выброс радиоактивных материалов.

Через два дня после подрыва ГЭС, 8 июня 2023 года, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) снова выдала требование о переводе в «холодный» останов последнего из шести энергоблоков ЗАЭС. Украина надеялась, что воплотить это решение поможет визит на станцию главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, однако по состоянию на 18 июня оккупанты все еще не перевели энергоблок № 5 из горячего в холодный останов, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Украинский персонал Запорожской АЭС не может самостоятельно осуществить эту процедуру, сообщал 15 июня президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

«Работники ЗАЭС могут теоретически инициировать перевод блока № 5 в „холодный“ останов, но физически не могут этого сделать, потому что ситуацию контролируют рашисты. Так называемое руководство станции пока не выполняет распоряжение ГИЯРУ, но, по нашей информации, готовится перевести этот блок. Сам „холодный“ останов — это самое безопасное состояние эксплуатации энергоблока при любых условиях», — сказал Котин.

Что известно о разных сценариях катастрофы на ЗАЭС и чем это грозит: оценки специалистов

Осушение пруда-охладителя из-за уничтожения Каховского водохранилища: действительно ли есть риск

Несмотря на первоначальные сообщения о том, что в случае опустошения Каховского водохранилища автоматически потеряет воду и пруд-охладитель ЗАЭС, подобной прямой связи нет и сейчас это не самая большая угроза для станции. Этот факт в недавнем интервью NV подтвердил глава Энергоатома Петр Котин.

Он пояснил, что Запорожская АЭС напрямую не зависит от Каховского водохранилища, и даже если оно будет полностью осушено, «Запорожская АЭС имеет достаточный уровень воды в своем пруду-охладителе, вода там не падает».

«Конечно, когда полностью будет осушена Каховка, тогда возрастет разница между уровнем воды в Каховском водохранилище и нашим прудом-охладителем. И при этом увеличится давление со стороны нашего пруда на стены, которые его окружают, тогда будет какое-то просачивание этой воды из пруда, и он будет мелеть до высоты 13 метров, так называемого мертвого объема. При этом невозможно будет включить блоки АЭС, потому что уровень так называемых циркуляционных насосов, которые используются для нормальной эксплуатации — 16 метров», — напомнил Котин.

Через неделю после подрыва Каховской ГЭС уровень воды в пруду-охладителе оставался на уровне 16,67 м. «То есть уровень воды остается таким, какой он был, но мы ожидаем, что он постепенно, очень медленно будет спадать. Дело в том, что мы имеем только теоретические расчеты, никто их в реальности не проверял, вот сейчас будем смотреть, как это на практике выглядит», — пояснил глава Энергоатома.

В то же время, подчеркнул он, есть отдельные вопросы с чашами бассейнов систем безопасности. Это обособленная система на территории ЗАЭС, которая сейчас используется для охлаждения топлива и в реакторах, и в бассейнах-выдержках отработанного ядерного топлива. «Это фактически то, что критично для безопасности — даже не Каховское море, не пруд, а именно бассейны систем безопасности. Эти бассейны держат уровень воды и они подпитываются, в том числе, от Каховского водохранилища. Но также есть другие способы, как подпитывают их в случае необходимости. Таким образом на сегодня мы не видим прямой угрозы для Запорожской атомной станции», — подчеркнул Котин.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко подтвердил, что 18 июня уровень воды в пруду-охладителе на ЗАЭС оставался в норме, на уровне 16,6 метра. «Более того, есть работающие скважины, которые пополняют указанный пруд. Также в случае необходимости из ТЭЦ можно также брать воду, необходимую для охлаждения», — уточнил Малашко.

«Температура в реакторах холодного останова менее 100 °C; все, что для них нужно — это обеспечить продолжение циркуляции воды, которая там уже есть, — пояснил Financial Times Марк Венман, специалист по ядерным материалам в Имперском колледже Лондона, — Реактор в режиме горячей остановки также генерирует только киловатты энергии, тысячные доли от гигаватт, которые он производит во время работы. Я не вижу реального риска инцидента из-за потери воды, поступающей в реакторы», — добавил он.

«Способов повредить ядерный материал множество»: самые большие угрозы для станции

Главные вопросы безопасности и потенциальной катастрофы на оккупированной станции связаны с тем, что на ЗАЭС сейчас находится «очень большое количество ядерного материала», пояснил Котин.

«Этот ядерный материал находится в топливе, там и свежее топливо, и отработанное ядерное топливо. И этим топливом загружены все реакторы, шесть энергоблоков полностью с топливом, и все бассейны выдержки тоже. В сухом хранилище отработанного ядерного топлива также 174 контейнера, загруженные отработанным ядерным топливом», — подчеркнул глава Энергоатома. Поэтому гипотетически, чтобы станция была полностью безопасна, нужно было бы вывезти весь ядерный материал на неоккупированную территорию.

«Пока там находится ядерный материал, станция опасна, — подчеркнул Котин, — Ядерная, радиационная, физическая безопасности АЭС — они все сейчас нарушены. Вы не можете быть уверены, что там ничего не произойдет. Мы надеемся, что нет. Но такие действия рашистов с Каховской ГЭС, они показывают, что россияне могут сделать все, что угодно. Способов повредить ядерный материал множество для людей, которые разбираются в этом».

Именно поэтому присутствие на станции наблюдателей МАГАТЭ — один из предохранителей таких инцидентов, надеется Котин. В то же время, не исключает он, «произойти может что угодно», а последствия потенциальной катастрофы будут зависеть от двух факторов:

сколько будет задействовано ядерного материала: «Если будет одна топливная сборка повреждена — это одно дело. Если будет полностью повреждена активная зона реактора — это другое дело, после этого вы имеете последствия такие, как были в Чернобыле», — отметил Петр Котин в интервью NV;

куда будет выход радиоактивных веществ — в почву, грунтовую воду или воздух: «В каком объеме будет выход и дальше будет зависеть от того, какие погодные условия имеются. Куда ветер это облако радиоактивное будет нести, куда будет выпадать этот так называемый след от радиоактивных веществ, которые будут где-то осаждаться. Это сложно предсказать».



Котин предупредил, что любая техногенная катастрофа на ЗАЭС будет иметь негативные последствия для Украины, однако загрязнение может коснуться и соседних стран, «включая Россию».

Глава Энергоатома также объяснил, как такая катастрофа может сказаться на людях: «Может случиться так, что никому не нужна будет эвакуация и на первом этапе достаточно будет изолировать помещения с утечкой и принять меры по их безопасности. Может случиться, что людям нужно будет принять калия йодид, я бы не хотел спекулировать сейчас на последствиях, потому что повторю: пока мы не контролируем станцию, может произойти множество различных эксцессов, и это главная наша забота».

В Государственной инспекции ядерного регулирования Украины сейчас называют несколько главных факторов, которые сейчас угрожают Запорожской АЭС из-за действий оккупантов:

подрыв Каховской ГЭС 6 июня,

продолжение периодического обстрела россиянами промышленной площадки ЗАЭС,

деградация системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС и за ее пределами в условиях оккупации,

прекращение с 17 мая 2023 года передачи данных Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки ЗАЭС, выполняющей функцию раннего оповещения.

Сценарий подрыва ЗАЭС

Если же оккупанты решат взорвать саму Запорожскую АЭС, это будет иметь максимально негативные последствия, объясняла Суспільному еще почти год назад Елена Паренюк, старший научный сотрудник Института проблем безопасности АЭС НАН Украины.

«Если будет поврежден работающий реактор, может произойти или утечка радиации, или тепловой взрыв. Или может произойти ядерный взрыв на ядерном реакторе. Такого еще никогда не было и это будет больше чем Чернобыль, Фукусима и все вместе взятое. Но это апокалиптический маловероятный сценарий, очень маловероятный, но не невозможный», — говорит Паренюк.

Впрочем, 16 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский предположил, что российский диктатор Владимир Путин планирует взорвать временно оккупированную Запорожскую АЭС, чтобы заставить Киев согласиться закончить войну на условиях Кремля.

По словам Зеленского, Москва заинтересована в дестабилизации ситуации в Украине. «Россия хочет взорвать АЭС. Потому что, как и с плотиной (Каховской ГЭС), они не заинтересованы в безопасности в Украине. Им постоянно нужна дестабилизация», — сказал Зеленский.

«Фукусимский сценарий»: что это такое и может ли повториться на ЗАЭС

Запорожская электростанция построена по аналогии с японской атомной станцией в городе Фукусима, напоминало британское издание Financial Times. В 2011 году там произошла ядерная катастрофа, сопоставимая по масштабам с трагедией на ЧАЭС. Мощная волна цунами, затопив АЭС Фукусима-1, вывела из строя генераторы, которые использовались для циркуляции воды вокруг четырех реакторов Фукусимы, что и привело к катастрофе.

О риске подобного «фукусимского» сценария для ЗАЭС в комментариях Главреду рассказала независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики Ольга Кошарная, экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. Она напомнила, что, даже с неработающими реакторами, ЗАЭС потребляет электроэнергию для своих нужд от объединенной энергосистемы Украины через единую линию в 750 кВт. В случае обесточивания, как неоднократно объясняли специалисты Укрэнерго, на ЗАЭС включаются дизельные генераторы.

Если же по определенным причинам они не сработают, Запорожской АЭС может грозить катастрофа через считанные часы или дни. Ранее Россия неоднократно приближала такой сценарий: так, в августе 2022 года в результате обстрела станция осталась подключенной только к одной из четырех ЛЭП.

«Если мы, например, представим, что в холодном режиме реактора эта линия [электропитания] разрушена, стационарные резервные дизельные генераторы не сработали, то от этого момента до тяжелой аварии с расплавлением активной зоны [реактора] по фукусимскому сценарию с выбросом радиоактивности должно пройти 8 суток. Но если это произойдет в горячем состоянии [работы энергоблока] — то всего 27 часов», — пояснила Ольга Кошарная.

В таком случае возможные сценарии аварии на Запорожской АЭС могут быть действительно похожи на катастрофу на японской АЭС Фукусима-1 или на американской АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 году, которая считалась крупнейшей в истории мировой ядерной энергетики до аварии на ЧАЭС, подтвердила Фактам ICTV глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. «В результате аварии на АЭС Три-Майл-Айленд была серьезно повреждена активная зона реактора, а часть ядерного топлива расплавилась», — напомнила она.

По оценке Татьяны Тимочко, поскольку в шести реакторах ЗАЭС, а также в хранилище отработанного ядерного топлива хранится до 18 тыс. топливных сборок, в случае наихудшего сценария последствия такой катастрофы на ЗАЭС могут превзойти взрыв на ЧАЭС:

Площадь зоны отчуждения вокруг Запорожской АЭС может составлять около 30 тыс. кв. км, что почти в 10 раз больше, чем Чернобыльская зона отчуждения.

Площадь потенциально загрязненных территорий может достичь 2 млн кв. км ( после аварии на ЧАЭС потенциально загрязненные территории распространились на 200 тыс. кв. км).

после аварии на ЧАЭС потенциально загрязненные территории распространились на 200 тыс. кв. км). Почти вся территория Запорожской области может стать непригодной для проживания в течение сотни лет.

Радиационному поражению могут подвергнуться около 1 млн человек ( после Чернобыльской катастрофы было 600 тыс.)

после Чернобыльской катастрофы было 600 тыс.) Может произойти значительный выброс радиоактивного цезия-137, что будет представлять опасность для здоровья граждан, состояния водоемов и почв. Этот элемент интенсивно сорбируется почвой и донными отложениями, загрязняет продукты питания.

Радионуклидное загрязнение распространится на Днепр, Черное и Азовское моря.

Подрыв объектов пруда-охладителя: что именно могли заминировать россияне

В интервью Speka уже упомянутая эксперт по вопросам ядерной энергетики Ольга Кошарная обратила внимание, что 11 июня 2023 года российские СМИ сообщили о работе водолазов МЧС РФ на пруду-охладителе ЗАЭС — якобы для «уплотнения затворов гидротехнических сооружений» или т. н. «шандоры».

«Шандора — это такая заслонка на русском, она поднимается, чтобы выпускать воду, как на Каховской ГЭС. Но я уверена, что россияне уже заминировали эту шандору, — высказала предположение Кошарная за несколько дней до того, как Кирилл Буданов сообщил об угрозе минирования охладителя.

«Ведь представителей мира или украинского персонала из руководства АЭС не допустили к этой процедуре. Там были МЧСники российские и российский водолаз, хотя в штате АЭС есть собственные водолазы, — напомнила Кошарная. — Летом прошлого года нашего водолаза замучили до смерти. Он отказывался выполнять указания россиян».

Она также напомнила, что вода необходима ЗАЭС не только для охлаждения реакторов.

«Кроме того, у каждого реактора есть еще и бассейн выдержки для отработанного топлива, который также нуждается в охлаждении, потому что вода снимает остаточное тепловыделение. Это топливо содержится в воде пять лет, а когда упала температура, его перегружают в контейнеры и везут на площадку хранилища отработанного ядерного топлива. То есть вода нужна не только для охлаждения активных зон реактора, но и для бассейнов выдержки ядерного топлива и при работе резервных дизельных генераторов в случае прерывания внешнего электроснабжения для охлаждения резервных генераторов», — отметила Кошарная.

В день подрыва Каховской ГЭС на неприкосновенности пруда-охладителя также настаивал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В то же время глава компании Энергоатом Петр Котин заявил, что данные о минировании оккупантами охладителя ЗАЭС появились довольно давно — после захвата станции РФ начала минировать периметр и береговую часть.

«Не могу сказать, что заминирована именно плотина пруда-охладителя. Но то, что там [на станции] есть минирование, мы подтверждаем», — сказал он в интервью РБК-Украина.

Он также добавил, что почти невозможно провести подрыв охладителя так, чтобы из бассейна начала выходить вода. «Если даже взорвать, то в пруду останется „мертвый“ уровень воды в 12,8 метров. Вся вода оттуда не выйдет. Она потом может сама дренировать через землю. Но уходить она будет по одному сантиметру в неделю. Для опустошения бассейна теоретически понадобятся годы… Если говорить о подрыве дамбы, вы ее просто не подорвете. Там кубические километры земли. Как это взорвать? Если взорвать шандору или просто ее открыть, все равно вода останется на нижнем уровне в 12,8 метров», — пояснил он, отметив, что этого хватит для работы энергоблоков в режиме «холодной остановки».

По мнению Котина, российские террористы могут создать опасную ситуацию «намного более простыми способами».