Российские паблики намекают на теракт на Запорожской АЭС. В СНБО прокомментировали 14 июня, 22:32 Запорізька АЕС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские Telegram-каналы запустили кампанию по дезинформации по поводу возможного теракта на Запорожской атомной электростанции, чтобы запугать украинцев.

На это обратил внимание Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Российские пропагандисты распространяют провокационное видео, где намекают на подрыв ЗАЭС. В манипулятовном видеоролике оккупанты показали взрыв на Крымском мосту, подрыв Северного потока 2 и Каховской ГЭС, чтобы намекнуть на якобы причастность Украины к российскому теракту в Херсонской области.

Видео дня

Заканчивается видео фотографией ЗАЭС и датой 03.07.2023, что может указывать на возможный теракте на ядерном объекте.

«Таким образом, рашисты пытаются запугать украинцев, а также создают для себя инфоалиби в случае реализации больной фантазии Путина», — говорится в сообщении.

Инфографика: NV

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Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Россияне разместили на станции военную технику, боекомплект и своих оккупантов.