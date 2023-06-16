Путин хочет подорвать ЗАЭС, чтобы Киев согласился завершить войну на условиях Кремля — Зеленский

16 июня, 17:01
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Запорожская АЭС (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Запорожская АЭС (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин планирует подорвать временно оккупированную Запорожскую АЭС, чтобы заставить Киев согласиться закончить войну на условиях Кремля.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News.

По его словам, Москва заинтересована в дестабилизации ситуации в Украине.

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«Россия хочет взорвать АЭС. Потому что, равно как и с плотиной (Каховской ГЭС — ред), они не заинтересованы в безопасности в Украине. Им постоянно нужна дестабилизация», — сказал украинский лидер.

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Зеленский отметил, что оккупанты хотят, чтобы мир давил на Украину для нужного Кремлю варианта прекращения российской войны против Украины.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Российские обстрелы повредили здание ЗАЭС в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

24 мая Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что российские оккупанты фактически используют территорию ЗАЭС как логистическую и военную базу.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Владимир Зеленский ЗАЭС

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