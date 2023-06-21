В Энергоатоме рассказали, какими будут последствия в случае подрыва оккупантами охладителя на ЗАЭС 21 июня, 18:03 ЗАЭС (Фото:Энергоатом/Telegram)

Президент НАЭК Энергоатом Петр Котин оценил опасность минирования и вероятность подрыва охладителя на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.

В интервью РБК-Украина Котин заявил, что данные о минировании оккупантами охладителя ЗАЭС появились довольно давно — после захвата станции страна-террорист начала минировать периметр и береговую часть.



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«Не могу сказать, что заминирована именно сама плотина пруда-охладителя. Но то, что там [на станции] есть минирование, мы подтверждаем», — сказал он.



Президент Энергоатома добавил, что почти невозможно провести подрыв так, чтобы из бассейна начала уходить вода. Даже если вода останется на уровне в 12,8 метров, этого хватит для работы энергоблоков в режиме «холодного останова».

Инфографика: NV

«Если даже подорвать, то в пруду останется „мертвый“ уровень воды в 12,8 метров. Вся вода оттуда не выйдет. Она потом может сама сдренировать через землю. Но уходить она будет по одному сантиметру в неделю. Так что для опустошения бассейна теоретически понадобятся годы… Если говорить о подрыве плотины, вы ее просто не подорвете. Там кубические километры земли. Как это подорвать? Если подорвать шандору или просто ее открыть, все равно вода останется на нижнем уровне в 12,8 метров», — объяснил он.

Котин также сказал, что подрыв бассейна — «далеко от того, чтобы причинить вред» ЗАЭС, и российские террористы могут создать опасную ситуацию «гораздо более простыми способами».

«После того, что было сделано на Каховской ГЭС, ничего гарантировать нельзя. На самом деле много чего можно сделать, чтобы навредить. И это не только в отношении пруда. На станции очень много ядерного материала», — считает он.

Накануне руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что российские войска дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, в частности, охладитель.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее говорил, что подрыв Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель. 15 июня он сказал, что ситуация на ЗАЭС «серьезная», но ее пытаются «стабилизировать».

В Энергоатоме сообщали, что, несмотря на подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается контролируемой, воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения потребностей станции.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.